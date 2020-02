A Threema kifejezés minden bizonnyal külön fejezetet érdemel a szlovákiai politikai élet történetében, ugyanis Marián Kočnernek ezen az alkalmazáson keresztül írt üzenetei minden eddiginél nagyobb és lesújtóbb hatású betekintést engedtek a nyilvánosság számára nemcsak a Kuciak-gyilkosság hátterébe, hanem Kočnernek a politikai elitre, a bíróságokra, az ügyészekre és a rendőrségre gyakorolt befolyására is.

A bíróságnak nincs kétsége afelől, hogy a szóban forgó bizonyítékot törvényesen szerezték meg” – jelentette ki Ružena Sabová, a szenátus elnöke. A kommunikáció kivonatát az Europoltól kapta meg Peter Juhás nyomozó egy DVD-n. A Threema-üzeneteket a váltóhamisítási ügy tárgyalásán is felolvasták. Sabová szerint a szóban forgó kommunikáció összesen nyolc különböző telefonból származik. Nem tudni, hogy az összes telefon Kočner tulajdona volt-e, vagy esetleg más vádlottak készülékeiből is nyertek-e ki üzeneteket. Peter Tóth tanú azt állította, hogy két mobilt adott át a rendőrségnek.

A Kuciak-gyilkosság tárgyalásán a bíróság elismerte Kočner Threema-kommunikációját törvényes bizonyítékként, aminek azonban nem is annyira ebben az ügyben van jelentősége, hiszen Kočner és Zsuzsová a gyilkosság megszervezését nem az alkalmazáson keresztül intézték, itt csak érintőlegesen és titkos utalásokkal esett szó minderről.

Sokkal fontosabb lehet azonban más ügyekben, ahogy arra az Aktuality.sk is utal. Az egyik példa erre a Kočnert „nem ismerő, vele soha nem kommunikáló“ Monika Jankovská ügye, aki a Threema-üzenetek tanúsága szerint igazságügyi államtitkárként a gyanú szerint több ezer üzenetet váltott Marián Kočnerrel és jócskán megkérdőjelezhető szolgálatokat tett neki.

A kiszivárgott üzenetek alapján Kočner minisztériumi majmocskájának nevezte az államtitkárt, aki mindent elintéz neki, amire csak szüksége van, persze nem önzetlenül, hanem mind saját maga, mind bírónők számára ellenszolgáltatások fejében. Az üzenetváltásból kiderül, hogyan befolyásolták a bírókat, így Zuzana Maruniakovát is, aki a televíziós váltóhamisítási ügyben döntött. Ekkor az ügyet még polgári per keretében tárgyalták. Maruniaková elismerte az egyik, 8,3 millió euróról kiállított váltó valódiságát, ezzel Kočner javára döntve, úgy, hogy a tárgyalás során meg sem vizsgálta, vajon Pavol Ruskónak, a Markíza volt igazgatójának valódi-e a váltón szereplő aláírása.

A több ezer üzenetben a magánügyeikről és az egyes bírák lefizethetőségéről is információkat cseréltek. A Threema-üzenetek tartalma terhelő többek között Sklenka, Lindtner, valamint Repáková volt bírókra is. Végeredményben tehát több olyan bíróra is ráirányította a figyelmet, akiken keresztül Kočner próbálta szó szerint megvenni a bíróság döntéseket, ami több esetben sikerült is.

A bíróság Threema-üzeneteket legitimáló döntése tehát ezért is fontos lépés, mert remélhetőleg lehetővé teszi az „igazságügyi maffia“ felgöngyölítését és megbüntetését. Talán a „majmocskával“ lehetne kezdeni…