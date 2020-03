A Magyar Közösségi Összefogás pénteki közgyűlésén határozatban erősítette meg az Összefogás által aláírt választási szerződésben foglalt vállalásokat. „Az utóbbi napokban egyesek vitákat szeretnének gerjeszteni a választási szövetségbe tömörült pártok között, akkor, amikor az egységre kellene törekednünk. Ezért akartuk, hogy a mozgalom legfelsőbb szerve határozatban erősítse meg: teljes mértékben tartjuk magunkat a szerződésben rögzítettekhez. A választási támogatást úgy fogjuk elosztani, ahogy arról novemberben szerződtünk partnereinkkel” – fejtette ki Mózes Szabolcs, az Összefogás újraválasztott elnöke.

A mozgalom közgyűlésén megvitatták azt a 14 pontot is, amit a most formálódó koalíciós pártoknak küldenek. Ezek a pártok a kampány során többször is deklarálták, hogy a magyarságot is képviselni szeretnék. Amennyiben ezt komolyan gondolják, a 14 pontot beemelhetik az új kabinet programjába.

A magyarság megmaradását és Dél-Szlovákia fejlesztését szolgáló 14 pont az új kormány programjába:

– Kisebbségi törvény elfogadása

– A törvény által garantált közszolgálati műsoridő biztosítása – az STV hozzon létre magyar adót, az RTVS-en a magyar nyelvű műsorok sugárzása legyen 24 órás.

– A tévéadók esetében a feliratozási kötelezettséget töröljék el

– Az állampolgársági törvény módosítása – a kettős állampolgárság engedélyezése, a 2010-es változtatás előtti állapot visszaállítása

– Az alkotmány preambulumának megváltoztatása – „Mi, Szlovákia polgárai…” a „Mi, a szlovák nemzet…” kifejezés helyett

– Az R7-es, az R2-es és R3-as gyorsforgalmi utak építésének folytatása, a déli városok elkerülő útjainak megépítése

– A déli vonatközlekedés fejlesztése és a gömöri személyvonatok visszaállítása

– Az új kormány biztosítson anyagi eszközöket a Lex Csallóköz követelményei alapján az érintett régió számára, leginkább a csatornahálózat és víztisztítók építésére és korszerűsítésére, a szennyező hulladéklerakatok és a régi környezeti terhek ártalmatlanítására

– A Beneš-dekrétumok kollektív bűnösségről szóló alkotmányellenes rendelkezései miatti szimbolikus bocsánatkérés a németekkel és zsidókkal szemben korábban gyakorolt bocsánatkérések mintájára

– A vizuális kétnyelvűség elősegítése és a regionális hivatalos magyar nyelv bevezetése a magyarok által lakott területeken

– A szlovák nyelv idegen nyelvi oktatási módszerekkel történő tanítása

– A déli régiók egészségügyi hálózatának hatékony fejlesztése, a rendelőintézetek és ügyeletek megtartása, a déli egészségügyi létesítmények bezárásának felülvizsgálata

– A járási rendszer átalakítása a történelmi régiók szerint, a járás legszélső pontja és a járási székhely között ne legyen 50 km-t meghaladó távolság, modern ügyfélközpontok a déli járásközpontokba

– Állami idősotthonok építése délen és keleten