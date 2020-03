Habár a tegnapi választásokon szerzett több mint 112 ezer szavazat nem volt elegendő a parlamenti küszöb átlépéséhez, a Magyar Közösségi Összefogás egyes jelöltjeire leadott preferenciaszavazatok mégis sokat elárulnak a magyar lista jelöltjeinek támogatottságáról.

A legtöbb „karikát” – 39 423-at – a listavezető Bárdos Gyula kapta, ami részben nyilván köszönhető éppen ennek (vagyis hogy rendszerint a listavezetők söprik be a preferenciaszavazatok jelentős részét), de a közismert magyar politikus, Csemadok-elnök népszerűségének is.

Hasonlóképp sok szimpátiaszavazatot tudhat magáénak az MKP elnöke, Menyhárt József is, aki bár a listán az 5. helyen indult, 29 788 választópolgár tüntette ki bizalmával. Csak összehasonlításképpen: Bugár Béla, az egykor a szlovákok körében is a legnagyobb kedvencnek számító, mára azonban már többszörösen is bukott politikus 29 059 voksot kapott az övéitől, de pártja is mindösszesen 59 174 szavazatot tudott begyűjteni. A számok magukért beszélnek, arról is, hogy ki tehát Szlovákia bukott magyar politikusa.

A harmadik legtöbb voksot Orosz Örs kapta, 14 582-t. Figyelemre méltó még Berényi Józsefnek és Csáky Pálnak, az MKP egykori elnökeinek nagy „menetelése”: előbbi az utolsó, 150. helyről indulva az 5. helyig jutott a rá adott 13494 voksnak köszönhetően, míg Csáky 8634 preferenciaszavazattal a 10. helyre ugrott előre az utolsó előtti helyről.

Az első harminc hely az MKÖ listáján tehát a következőképpen alakult (kattintással nagyítható):