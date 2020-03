A Pátria rádió Világosság című református egyházi műsora március 15-én, vasárnap 7.05 kezdettel jelentkezik. Új műsora fő témái: az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy, azaz a szárdiszi gyülekezetnek írt levél, hívogató a Református Teológiai Karra, látogatóban a martosi Református Egyházi Alapiskolában.

Élsz, pedig halott vagy – figyelmezteti Jézus János apostol levele által a szárdisziakat, hogy változtassanak ezen az állapoton. Arra kéri őket, hogy ébredjenek fel a tetszhalott állapotból és erősítsék meg a többieket. Sőt, azzal biztatja őket, a győztes fehér ruhát kap és a nevét nem törlik ki az élet könyvéből. A szárdiszi gyülekezetnek irt levél alapján fejti ki gondolatait Erdélyi Adél perbetei lelkipásztor.

Február 14-én nyílt napot tartott a komáromi Selye János Egyetem, amelyre több mint hétszázan jöttek el, hogy részletes információkat kapjanak tanároktól és a hallgatóktól az általuk kiválasztott karról, illetve a tanulmányi programokról. Az egyetem hallgatói létszámában legkisebb, számbelileg 71 hallgatóval rendelkező Református Teológiai Kara is bemutatkozott.

A megnyitón az egyetem rektora Juhász György arról is beszélt, hogy miért érdemes választani a Református Teológiai Kart, de megkérdezzük a hallgatókat is, hogy mi játszott szerepet abban, hogy teológiára jelentkezzenek, de az összeállításban a most még érdeklődő, reménység szerint jövőbeli hallgatók is megszólalnak.

Húsz évvel ezelőtt, 1999. szeptember 3-án nyitotta meg kapuját Martoson az egyházközség alsó tagozatos református egyházi alapiskolája. A korábban 15 tanulóval működő intézmény létszáma az idei, 2019-20-as iskolai évben nyolcra csökkent, így az alapító egyházközségnek meg kell küzdenie a fenntartással is járó nehézségekkel, de nem adják fel. Az intézményt megbízott igazgatóként második éve vezeti Sárai Mónika, akivel a kisiskola szépségéről, gondjairól és előnyeiről, illetve az egyházi oktatás pozitív hatásáról beszélgetünk.

Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya. A Pátria rádió februártól nem ismétli meg a Világosság egyházi műsort, de visszahallgatható az alábbi honlapon ITT.