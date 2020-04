Az elmúlt estéken ismert és legendás magyar és szlovák dalok csendültek fel az ipolysági Tabán lakótelep egyik erkélyéről. Koterik Tamás, gitárművész, az Ipolysági Művészeti Alapiskola gitártanára múlt péntektől napi szinten egy-egy elgondolkodtató dalt játszik és énekel a lakásuk erkélyéről.

Az elmúlt hetekben sokan sokféleképpen nyilvánították ki együttérzésüket a koronavírus-járvány megfékezésén dolgozókért. Esténként tapsoltak az ablakukban, közösen énekeltek az összetartozást erősítő dalt. Az Ipoly menti kisvárosban is több ízben tapsoltak az egyes lakótelepen élők az egészségügyben és rendvédelemben dolgozók iránt érzett szimpátiaként.

Ehhez csatlakozott a palásti születésű, kis családjával Ipolyságon élő gitárművész is.

„Az első kiskoncert spontán jött, amikor péntek este köszönetnyilvánításként világítottunk. A feleségem arra buzdított, hogy játsszak egy dalt, és mivel sokan feldolgozták a jelen helyzetben, az LGT – Neked írom a dalt c. számát adtam elő”

– kezdte a Felvidék.ma tájékoztatását Koterík Tamás.

Múlt pénteken az LGT legendás dalával kezdődött a kis koncertfolyamat. Az elmúlt napokban minden este elhangzott egy-egy dal. Szombaton az Ismerős arcok Nélküled, vasárnap Varga Miklós Vén Európa, hétfőn pedig Demjén Ferenc Honfoglalás című száma hangzott el. Kedden egy szlovák dallal, a Kým vieš snívať dallal folytatta a sort.

„Úgy gondolom az ilyen megnyilvánulások egy kis színt visznek az életünkbe, nem csak a hallgatóságéba, de az enyémbe is. Tudni illik, előtte felkészülök, párszor eljátszom a választott dalt, kiválasztom a megfelelő hangnemet, amit a gyermekeim is nagyon élveznek. A dalválasztásban segítségemre van a feleségem is.

Igyekszünk olyan dalt választani, ami valami módon aktuális, így talán a közönség is jobban tudja értékelni”

– folytatta.

S milyen volt a visszhangja a lakótelepi koncertsorozatnak? Mint Koterík Tamás elmondta: nagyon sok pozitív visszajelzést kapott. Sokan dicsérték és kérték, hogy folytassa.

A rövid erkélyi koncertek videó felvételei felkerültek a közösségi hálóra is. Így a lakótelepen kívül is sokakhoz eljutott e kedves kis kezdeményezés. Itt is sokan megköszönték a kis előadásokat és buzdították továbbra is – tette hozzá.

Az elmúlt napokban igazán nagy sikert aratott a fiatal gitárművész és tanár kezdeményezése, ezért folytatódik a kis koncertsorozat. Mint megjegyezte: