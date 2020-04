A koronavírus nem válogat. Bár úgy tűnik, a legveszélyeztetettebb az idős korosztály, ám a megfertőződés kockázatának veszélye mindenkit egyformán érint, ezért védekeznie mindenkinek kell. Veszélyeztetettek az újszülöttek is? Mit tegyünk, és mit ne tegyünk, ha újszülöttet viszünk haza a járvány idején? Hogyan védekezzünk a láthatatlan vírusok ellen? Madi Andrea gyermekorvost kérdeztük.

A 23 év szakmai gyakorlattal rendelkező általános gyermek-és serdülő járóbeteg-ellátó orvos, hét év újszülött intenzív osztályon töltött tapasztalattal, és 8 év gyorsmentőszolgálat után már tizedik éve dolgozik gyermekorvosként, ebből negyedik éve rendel Komáromban.

Beszélgetésünk elején megerősíti a tényt, miszerint az újszülöttek is megfertőződhetnek.

„Ők a legsérülékenyebbek, mivel gyakorlatilag nincs immunrendszerük. Még az anyai ellenanyagokat hordják magukban, a saját immunrendszerük még nem fejlődött ki”

– magyarázza.

A gyermekorvos szerint helyes és felelősségteljes döntés, hogy a szülészeteken nem lehet jelen kísérő, és hogy az édesanyák is szájmaszkot viselnek, hiszen nem lehet kizárni annak a lehetőségét, hogy valaki vírushordozó a környezetükben. Erről szóló cikkünk ITT olvasható.

Az újszülöttet nem látogathatja meg senki és javasolt a szájmaszk viselése otthon is

Mint mondja, általánosságban véve is érvényes, hogy az újszülöttet minimális közösségi érintkezésnek szabad csak kitenni. Ez alatt azt érti, hogy a kórházból való hazaengedés után csak egy kísérővel mehet haza a csecsemő és az édesanya.

„A jelen helyzetben az újszülöttek látogatása még az gyermekorvosok számára is tilos”

– hangsúlyozza. „Otthon a babával csak a szülő érintkezhet, és azt javaslom, hogy ezt is tegyék maszkban” – húzza alá. „Az újszülötteknél egyébként sem javasolt, hogy nagyszülők, rokonok látogassák, de most kifejezetten nem javasolják a szakemberek” – hívta fel a figyelmet.

Madi doktornő javaslata szerint főként az édesapának kell maszkot viselnie, hiszen nem tudhatjuk, hogy kivel érintkezett a munkája, a bevásárlások során.

A gyermekorvos szerint a biztonságos megoldás az, hogy amikor a babával közeli kapcsolatban van, viselje az édesapa a maszkot.

„Abban az esetben, ha nincsenek egy légtérben, tehát külön szobában tartózkodnak, nem szükséges, de ha egy szobában vannak, akkor mindenképp. Vonatkozik ez az alvásra is” – hangsúlyozza.

Veszélyes lehet a nagyobb testvér?

Ott, ahol már van egy nagyobb testvér, leginkább az a kérdés, mennyi idős – magyarázza. „Ha már volt közösségben, akkor ezekben az első napokban jó lenne, ha nem lenne együtt a pici babával” – javasolja. Természetesen tisztában van vele, hogy ez a jelen helyzetben nehezen megoldható, mivel most a nagyszülőkre sem lehet számítani, de nyomatékosítja:

Ha egy mód van rá, a pár napos csecsemővel ne legyen egy légtérben a nagyobb testvér, és tartózkodjon a közeli kontaktusoktól.

„Ez egyértelműen leírva, tiltva sehol nincs. Mégis azt javaslom, hogy az édesapa lehetőség szerint a nagyobb gyerekkel legalább aludjon egy másik szobában” – mondta Mádi doktornő.

Kockázatos lehet sétára indulni az újszülöttel?

„Sétálni jó időben a kisbaba korát tekintve a 10-14. naptól lehet. Ha van árnyékos erkély, terasz, oda már korábban is ki lehet tenni a babát, vagy egy árnyékos udvarra 10-15 percre ki lehet vinni” – javasolja.

Városi környezetben élők esetében azonban hangsúlyozza, szükséges megvárni a két hetet, és akkor is kerülni kell a játszó, futkározó gyerekeket, sétáló párokat.

Bár a Komáromi járás fertőzöttség tekintetében statisztikailag jól áll, ám személyes véleménye szerint szinte kizárt, hogy ne legyen jelen a vírus. „Ahhoz képest jól állunk, hogy határsávban élünk. Ezért is szeretném hangsúlyozni, azok az apukák, akik a munkájuk miatt a mai napig ingáznak, hatványozottabban figyeljenek oda a maszk használatára és a személyes higiénére” – mutatott rá.

Mit és hogyan fertőtlenítsünk?

Ami a fertőtlenítést illeti, azt javasolja, hogy a gyakorta használt tárgyakat, kilincseket folyamatosan fertőtlenítsék az otthonokban, lehetőség szerint a bevásárlást is, s a postai küldeményekkel különösen óvatosan bánjanak.

Nyomatékosította a személyes higiéné, az alapos kézmosás fontosságát is. Ezen felül azt a szobát, ahol a baba tartózkodik, rendszeresen és alaposan ki kell szellőztetni. „Addig átvisszük a babát egy másik szobába, majd 10-15 perces alapos szellőztetés, fertőtlenítés után vissza lehet vinni a tiszta környezetbe” – magyarázta.

A járóbeteg-ellátásról és az ügyeletről

Mint megtudtuk, az orvoslátogatás is úgy zajlik, hogy konkrét időpontra hívják az újszülöttet. „A csecsemővel csak egy szülő jöhet, a szájmaszk és a kesztyű viselése kötelező. Az épületbe is úgy léphetnek be, hogy előbb telefonáljanak, van-e rajtuk kívül még valaki – tekintettel arra, hogy a rendelőhöz vezető folyosó közös. Ez az első látogatásra, illetve az oltásra is vonatkozik” – emeli ki.

Az orvosi rendelőben minden látogató után lefertőtlenítenek, kiszellőztetnek.

„Azokat a tanácsadásokat, amelyeknél csak mérés van, tehát nincs oltás, telefonon végezzük”

– mondta.

A betegellátás jelenleg zömmel telefonon keresztül zajlik, napi szinten tartják a kapcsolatot a szülőkkel – ez már bevésődött a köztudatba – jegyzi meg. Persze vannak esetek, amikor szükséges személyesen is megvizsgálni a beteg gyermeket. Ilyenkor kesztyű és maszk is van a gyerekeken is, utána jön a fertőtlenítés, szellőztetés a rendelőben. „Az ügyelet a szokott módon működik, de javasolt ott is, hogy előre hívjanak a szülők a torlódás elkerülése végett” –jegyzi meg. Az ügyeletre is csak egy szülő kísérheti a gyermeket.

„Ez nem olyan, mint a bárányhimlő”

A gyermekorvos szerint erős, hosszú lefolyású influenzás megbetegedések voltak már októbertől, ez sem mondható szokványosnak. „A vírus aljas, az egészséges sejteket támadja, ott szaporodik és az egész nyálkahártya felületét roncsolja. Egy vírusfertőzésből sokkal nehezebben épül fel a szervezet, mint egy bakteriális fertőzésből” – ecseteli. A koronavírusról még keveset tudunk, mondja, hozzátéve, minden vírus a helyi körülményekhez alkalmazkodik.

„Ez nem olyan, mint a bárányhimlő, hogy átesünk rajta, és életünk végéig védettek leszünk” – figyelmeztet.

„Koronavírusok eddig is jelen voltak a környezetünkben, de ez egy újfajta mutáció. Idő kérdése, mikor mutálódik újra, és mikor, hol üti fel a fejét. A jövőre nézve, a szokásainkat, az utazásainkat tekintve is bizonyos mértékű absztinenciára kényszerít bennünket, hogy megvédjük magunkat az ehhez hasonló vírusoktól”

– véli.

Amíg nincs gyógyszer, nem áll rendelkezésünkre oltóanyag, addig a gyermekorvos által is tett ajánlások, javaslatok betartásával tudjuk csak megóvni magunkat és a szeretteinket. Nincs más ellenszerünk, csak a megelőzés és a fegyelem.