Még április elején figyelmeztette Mária Patakyová ombudsman az egészségügyi minisztert arra, hogy a járvány idején is igyekezzenek betartani a szülő nők jogait. A Marek Krajčínak küldött figyelmeztetésében azt írja, tudomására jutott, hogy egyes kórházakban különösebb egészségügyi indoklás nélkül elválasztják az újszülötteket az édesanyjuktól, valamint megtagadják az epidurális fájdalomcsillapítás lehetőségét, a császármetszést, vagy a szülő nők kísérőhöz való jogát. A komáromi helyzetről kérdeztük a kórház egészségügyi ellátásért felelős igazgatói megbízottját és a nőgyógyászati és szülészeti osztály főnővérét.

Rudolf Pelikán, a komáromi kórház egészségügyi ellátásért felelős igazgatói megbízottja elmondta, jelenleg elhalasztották a tervezett, nem életmentő műtéti beavatkozásokat, ezeket későbbi időpontokban szeretnék megvalósítani.

A szülő nők egészségügyi ellátását illetően hangsúlyozta, nincsenek korlátozások.

„Ahogy eddig is, úgy most is a szülő nők rendelkezésére állnak a legkülönfélébb diagnosztikai eszközeink és az általunk biztosított egészségügyi ellátás. Az ombudsman kijelentésére reagálva elmondta:

a komáromi kórházban a szülő nők továbbra is mindent megkapnak, úgy mint eddig is, és a fájdalom enyhítésére szolgáló eszközök széles skálája továbbra is a rendelkezésükre áll.

„Mivel a szülés lefolyása mindig egyénre szabott, ezért azt mindig a páciens állapotához mérten dönti el a szakorvos, mindig az adott helyzet szükségleteihez igazodva“ – húzta alá. Pelikán azonban hozzátette: a járványügyi helyzetre való tekintettel, a kórház vezetőségével egyeztetve úgy határoztak, korlátozzák annak a lehetőségét, hogy kísérő személy is jelen lehessen a szülésnél.

Indoklása szerint nagyobb ennek a kockázata, mint a hozadéka. „Tiszteletben tartjuk az ombudsman által leírtakat, és hajlandóak vagyunk a jelenlegi helyzet átértékelésére. Jelenleg azonban ezt nem tesszük lehetővé, mivel felelősséggel tartozunk a pácienseink és a dolgozóink biztonságáért, ezért a jelen helyzetben ezt a döntésünket nem változtatjuk meg. De abban a pillanatban, amint felmerülhet a korlátozás visszavonásának lehetősége, átgondoljuk a döntésünket” – nyilatkozta.

Szabó Zsuzsannától, a komáromi kórház nőgyógyászati és szülészeti osztályának megbízott főnővérétől megtudtuk,

a kísérő csak az ajtóig kísérheti a kismamát.

„A lehetőségeinkhez mérten próbáljuk a kismamáknak megkönnyíteni a szülést, igény szerint telefonkapcsolatban lehetnek a kísérővel” – mondta el.

„Ami pedig az előkészületeket illeti: ajánljuk, hogy több folyadékot hozzanak magukkal, igyekezzenek mindent előre elkészíteni, amire szükségük lehet a kórházban való tartózkodás ideje alatt. Természetesen arra is lehetőség van, hogy a hozzátartozó utólag is behozzon dolgokat, a nővérek ezeket átveszik és továbbítják a címzettnek” – számolt be a főnővér.

Mint megtudtuk,

a szülő nőknek és a kismamáknak is egyformán viselniük kell a szájmaszkot, ezért abból is érdemes többet vinni a kórházi tartózkodás idejére. Mivel a kórházban látogatási tilalom van érvényben, ezért nemcsak a kismamát, de az újszülöttet sem nézhetik meg a hozzátartozók.

Ahogy az ország többi egészségügyi intézményében, úgy Komáromban is felkészültek arra, hogy koronavírus-fertőzött, vagy annak gyanújával érkezett kismamát is ellássanak. „Ahogy eddig is, legfeljebb három kismama fekszik egy szobában” – mondta el a főnővér, aki hozzátette, ha lehetséges, igyekeznek nem betölteni a szobákat. A négy, extrákkal felszerelt különszobából pillanatnyilag két szobát az elkülönítés céljára tartanak fenn.

Megkérdeztünk egy friss apukát is, hogyan éli meg, hogy nem lehetett jelen a gyermeke születésénél, sőt, még látogatnia sem lehet. Norbert elmondta,

megérti a helyzetet és számára is az a legfontosabb, hogy biztonságban tudja a szeretteit.

„Ez most egy ilyen időszak, tudomásul kell venni. Kihasználjuk a telekommunikációs eszközök adta lehetőségeket, képen már láttam a kisfiamat. Most a feleségemben tartom a lelket, és mindent előkészítek az érkezésükre”. Kiemelte, a kórházi személyzet nagyon kedves és minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy feledtessék a jelen helyzetből fakadó esetleges hiányosságokat. „A nővérek mindig készségesek, és a baba születésekor még az orvos is készített fotót a kisfiamról, amit továbbítottak nekem. Ez sokat jelent” – nyilatkozta.

Sikerült beszélnünk több várandós anyukával is, akik a napokban, illetve a következő hetekben fognak szülni. Kivétel nélkül azt mondták, sajnálják, hogy nem lehet velük kísérő és látogatókat sem fogadhatnak majd,