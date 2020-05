A Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesülete feltérképezte, mivel telt a magyarlakta települések könyvtárainak élete az elmúlt két hónapban. A kényszerszünet mindenkit érzékenyen érintett, de ahogy már sokszor bizonyították, a könyvtárosok leleményesek és minden rosszban megtalálják a jót. A videókban betekintést nyerhetünk az ún. backstage-be. Mivel is foglalatoskodnak a könyvtárosok, amikor fizikai értelembe véve nincsenek olvasóik.

Videók elérhetősége: http://szmke.sk/home

A Dunaszerdahelyi Csallóközi Könyvtár a járványhelyzet beköszöntekor szinte rögtön megkezdte virtuális tevékenységét a könyvtár honlapján és Facebook–oldalán. Elsődlegesen a legkisebbeket célozta meg a digitális tartalmaival, felhívásaival. Otthon vagyunk és OLVASUNK! (olvasói beszámolók olvasmányélményeikből – pályázat), „Állati” fotópályázat a kedvenc állatkámról (gyerekeknek), minden kedden és csütörtökön Könyvtárosok mesélnek, Könyvtárosi könyvajánlók, Költészet napi versposztolás, stb. A múlt héten a zárt ajtók mögé is betekinthettek olvasóik, amelyre eddig még könyvtárlátogatásaik alkalmával sem kerülhetett sor. A könyvtár alkalmazottai úgynevezett backstage videókat készítettek azokról a helyiségekről, ahol a háttérmunka folyik. Ezek továbbra is megtekinthetőek a Dunaszerdahelyi Csallóközi Könyvtár Facebook-oldalán. A könyvtár hivatalosan május 18-án nyitott ki újra.

A somorjai Zalabai Zsigmond Városi Könyvtár kezdetben a Facebook-oldalán osztott meg hasznos online elérhető tartalmakat. Két hét home office után kitakarították a könyvtárat, könyveket selejteztek és felújították a gyermekrészleget. A weboldalt is újították és a könyvtári rendszert is frissítették. A gyermekfoglalkozások módszertanát is kidolgozták és rendszerezték. Május 6-tól pedig szigorú óvintézkedések mellett, újra lehetővé tették könyvek kölcsönzését, visszahozatalát.

A somorjai Fórum Kisebbségkutató Intézet Bibliotheca Hungarica könyvtárosai a zárvatartás alatt is serényen dolgoztak. A könyvtárosok folyamatosan bővítették az online katalógust, illetve a a folyóirattárban található csallóközi és mátyusföldi lapok helytörténeti cikkeinek adatbázisa készítését is elkezdték, amely egy éven át tartó projekt lesz. Telefonon és e-mailben továbbra is elérhetőek maradtak az olvasók, kutatók számára. A tanulmányokat, cikkeket scannelve juttatták el a kérvényezőkhöz. Május 11-től újra nyitva tartanak, így személyesen is fogadják a kutatókat – természetesen a szigorú óvintézkedéseket betartva.

A Galántai Könyvtár 15 alkalmazottja is folyamatosan dolgozott a háttérben. A zárvatartás alatt napi ügyelet formájában tartották a kapcsolatot az olvasókkal e-mailben és telefonon. Ingyenes szakirodalom-kutatással, rendszeres online tájékoztatással, könyvtárközi kölcsönzéssel és új könyvek beszerzésével telt az idő. A Facebook-oldalukon heti kihívásokat tettek közzé. Minden szerdán bemutattak egy, a Galántai járásban fekvő települést a helytörténeti anyagokkal könyveken, tanulmányokon keresztül. A költészet napján a galántai születésű Karol Duchoň életét mutatták be. A könyvtár május 11-én nyitott újra, az első héten már 500 olvasójuk volt.

A Gellei Községi Könyvtár a zárvatartás ideje alatt új könyvekkel bővítette állományát, ezt egyrészt a korábbi könyvbörze bevételéből tudták finanszírozni. Az elmúlt időszakban a könyvtárat átrendezték és takarították. A könyvtár május 20-tól várja újra személyesen is az olvasóit.

Az Alistáli Községi Könyvtár kihasználta a kényszerszünet adta lehetőséget és a termek kifestésére fordította az időt. Az olvasókat így egy friss környezetben láthatják majd viszont az újranyitáskor.

A komáromi Szinnyei József Városi Könyvtár március 10-én került bezárásra, de csak a nyilvánosság számára. A zárt ajtók mögött a könyvtárosok serényen és zavartalanul dolgoztak. Kezdetben szájmaszkokat is varrtak, majd a munkát nagytakarítással folytatták, a régi, sérült könyveket kiselejtezték, az új könyveket felcímkézték, a régi újságokat előkészítették papírgyűjtésre, valamint új könyveket válogattak beszerzésre. Később rövidített munkaidőben, felváltva kettesével dolgoztak a könyvtár helyiségeiben a többiek pedig otthon. A gyermekrészleg dolgozói játékos feladatokat, fejtörőket készítettek, amelyek a Facebookon kaptak helyet. A felnőttrészleg könyvtárosai logikai feladatokat, érdekességeket, valamint jubiláló írók és Komárom híres szülötteinek életét osztották meg a közösségi médiában. A könyvtár május 12-től nyitott ki újra az egészségügyi óvintézkedéseket szigorúan betartva.

A Párkányi Városi Könyvtár az elmúlt két hónap alatt csökkentett üzemmódban dolgozott. Beírásra kerültek a korábban ajándékozás és pályázati támogatás formájában beszerzett könyvek. A közösségi oldalukon hasznos, online elérhető tartalmakat osztottak meg. A könyvtár egyelőre korlátozott üzemmódban, május 19-től heti két napon át tart nyitva.

Az Ipolysági Városi Könyvtár a zárvatartás ideje alatt az önkormányzat munkájában segédkezett. Szájmaszkokat varrtak és osztottak a város lakosainak, valamint adminisztratív feladatokat láttak el. A közösségi oldalukon gyermekeknek és felnőtteknek szóló kis videókat, hivatkozásokat osztottak meg – versmondásról, bábjátékokról, kreatív képzőművészeti tevékenységről, könyvajánlókról. Május 18-tól a könyvtár újra fogadja a látogatókat.

A Szőgyéni Községi Könyvtár zárvatartása alatt új könyvek kerültek bejegyzésre, így a május 11-i újranyitáskor nagy mennyiségű friss kiadvány várta az olvasókat.

A Muzslai Községi Könyvtár könyvtárosai a zárvatartás ideje alatt az önkormányzat munkáját segítették. Maszkokat varrtak a falu lakosságának. Új könyvekkel is bővítették az állományukat, így a május 13-i nyitáskor volt miből válogatni az olvasóknak.

A Füleki Városi Könyvtár is pozitívan viszonyult a kényszerszünethez. A 40 ezres állományának nyárra tervezett revízióját előrehozták, s egyúttal kitakarították a könyvtárat. Az elmúlt időszakban írtak pályázatot szépirodalmi kiadványok beszerzésére is. Az intézmény előterében szabadon elvihető könyvek vannak, amelyek választéka folyamatosan bővül. A könyvtár weboldalán keresztül elérhető űrlapon az olvasók ajánlhatnak új olvasmányokat megvásárlása, ennek alapján is folyamatosan bővítik a könyvállományt. Amíg a leltár tart, érthető módon nem terveznek kinyitni.

A rimaszombati Matej Hrebenda Könyvtár is a legtöbbet igyekezett kihozni a kényszerhelyzetből. Több száz maszkot varrtak és kézbesítettek városszerte, a kórházba és a rimaszombati karanténközpontba. Ez utóbbiba könyveket is vittek. A könyvtár ablakába felesleges példányokat helyeztek ki, hogy a város lakói szabadon hazavihessék azokat, ne maradjanak olvasmány nélkül. A közösségi oldalukon mesét olvasnak fel, illetve kézműves-foglalkozásokat tartanak gyerekeknek és felnőtteknek. Május 11-től újra nyitva tartanak.

A zárvatartás ellenére a Szepsi Városi Könyvtár is folytatta a munkát. E-mailben és telefonon folyamatosan tartották a kapcsolatot az olvasókkal. Az időt hasznosan töltötték, frissítették a weboldalukat, a fenntartó segítségével fertőtlenítették az egész könyvtárat. A raktárukat felszabadították a feleslegesen tárolt, hasznavehetetlen eszközöktől, így új térrel bővült a kölcsönzőtér. Ez idő alatt könyvbeszerzésre is írtak pályázatot. Az olvasóterem és a raktárhelyiség állományából kiselejtezték a megrongálódott, elhasználódott könyveket. A könyvtár május 11-től újra nyitva tart.

A királyhelmeci Bodrogközi és Ung-vidéki Közművelődési Intézet Regionális Könyvtárának munkatársai a rendkívüli időszak alatt is folyamatosan végezték szokásos háttérfeladataikat. A közösségi médián keresztül online elérhető tartalmakat osztottak meg. Az iskolásokat különféle kihívásokkal igyekeztek aktivizálni. Rendszeresen mutattak be könyvajánlókat, valamint az Olvass otthon, maradj otthon! kezdeményezéshez is csatlakoztak. Mindeközben a könyvtári állomány karbantartását is elvégezték, az elhasználódott könyveket kiselejtezték, az új könyveket bejegyezték, a könyvállományt leltározták, valamint a bodrogközi és Ung-vidéki írók és költők anyagait frissítették. Ezzel is előkészítették a jövőben kiadásra kerülő Bodrogközi és Ung-vidéki írók szótára című kiadvány munkálatait. A könyvtár május 18-tól újra nyitva tart.

(A szerző a SZMKE alelnöke)