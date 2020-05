Bár csak négy oldalon, de megjelent a Füleki Hírlap idei negyedik száma, amely 3 700 példányban minden háztartásba eljutott, de elolvasható ITT is. Nagy szó ez a mai válságos időben, hisz a régióban szünetel a Királyhelmeci Nézetek és a Gömöri Hírlap kiadása is. Ez utóbbi főállású munkatársait május végéig kényszerszabadságra küldték, s mivel a városnak még költségvetése sincs, kérdéses a lapok további megjelenése is.

„Fülek város a koronaválság nehéz időszakának leküzdésére irányuló rendelkezéseinek keretében több takarékossági intézkedést fogadott el. Az egyik közülük a Füleki Hírlap oldalszámának csökkentése a krízis időtartama alatt. A négy magyar és négy szlovák nyelvű oldalon a következő hónapokban tájékoztatást nyújtunk a városunkban zajló, elsősorban a koronavírussal kapcsolatos aktuális történésekről, hatásáról a város életére, valamint a megelőző intézkedésekről” – tájékoztatja a lap olvasóit Mikuš Kovács Klaudia, a lap főszerkesztője, s ígéretéhez híven a lap beszámol a koronavírus elleni védekezés jegyében megtett városi intézkedésekről.

Így megtudhatjuk, hogy a városban karanténközpontot létesítettek az „élvonal” dolgozói részére, fertőtlenítik a közterületeket és a konténereket, több mint húsz embert teszteltek a stadion területén, bevásárolnak a magányos nyugdíjasoknak, szigorú takarékossági intézkedéseket hozott a képviselő-testület, többek között csökkentik az alkalmazottak bérét, ahogy a képviselők is lemondtak az illetményükről, s a polgármester is a fizetése egy részéről, de ha visszafogott ütemben is, folytatják az elkezdett projektek megvalósítását. Továbbra is zárva marad viszont a vár, így elmarad a Múzeumok Éjszakája is az idén.

Részletesen beszámolnak a képviselő-testület áprilisi üléséről, s folytatják a városi képviselőket bemutató rovatukat is, amelyben ezúttal az MKP-s Kerekes László gimnáziumi tanár, a város egykori alpolgármestere mutatkozik be, aki immár negyedszerre kapott bizalmat a választóktól. A képviselő többnyire elégedett az elért eredményekkel, de több zöldfelületet szeretne, s a futballnál nagyobb hangsúlyt helyezne a helyi fiatal tehetségek támogatására.