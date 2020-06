A koronavírus-járvány súlyos gazdasági következményeinek enyhítésére az Európai Parlament plenáris ülése elfogadta a bankokat kötő uniós szabályozás ideiglenes lazítását. Így a pénzintézetek a felszabadult tartalékaikat a veszteségek mérséklésére, valamint a vállalatok és háztartások pénzügyi támogatására tudják majd fordítani. Győri Enikő fideszes EP-képviselő kezdeményezésére bekerült a szövegbe egy Magyarországnak fontos kitétel, ennek köszönhetően az olyan tagállamok is könnyebben bocsáthatnak majd ki eurókötvényt, ahol nem az euró a hivatalos fizetőeszköz.

A tíz évvel ezelőtti gazdasági és pénzügyi válságban a bankok még a probléma részei voltak, most viszont a megoldást segíthetik. Tanulva korábbi hibáikból megfelelő tartalékokat képeztek.

A most elfogadott jogszabály-módosítás célja a bankok ösztönzése arra, hogy miközben tiszteletben tartják a biztonságos pénzkezelésre és számvitelre vonatkozó szabályokat, a rugalmasság kihasználásával a lehető legtöbb pénzt pumpálják a koronavírus által megtépázott gazdaságba. Az úgynevezett tőkekövetelmény-rendelet (CRR) célzott megváltoztatásával a jelenlegi szabályokat rugalmasabban tudják a bankok alkalmazni az EU-ban, miközben továbbra is körültekintő megközelítést kell fenntartaniuk a pénzügyi stabilitás megőrzése érdekében.

Győri Enikő az EP Gazdasági és Monetáris Ügyek Bizottságának (ECON) tagjaként hangsúlyozta: „Biztosítanunk kell, hogy a világjárvány következményeivel az összes tagállam kiegyenlített pályán tudjon megküzdeni. Az eurózónán kívüli tagállamoknak is ugyanolyan feltételek járnak, mint az eurozónatagoknak. Ennek érdekében szükség volt a rendelet egyes cikkeinek módosítására. Sikerült elérnem, hogy bekerüljön a szövegbe egy Magyarországnak is fontos kitétel, amelyet aztán több eurózónán kívüli képviselőtársam is támogatott. Azt kértük, hogy az olyan országok is könnyebben bocsáthassanak ki eurókötvényt, ahol nem az euró a hivatalos fizetőeszköz. Ezt a javaslatunkat végül elsöprő többséggel szavazta meg előbb a Gazdasági és Monetáris Bizottság, csütörtökön pedig az egész Európai Parlament. Ennek köszönhetően hazánk, illetve a többi nem euróövezeti tagállam a gazdaságélénkítő intézkedéseiket továbbra is hasonló feltételek mellett tudják majd finanszírozni.”

Győri Enikő rámutatott: „Most mindent meg kell tennünk a gazdaság talpraállításáért. Hosszú távon továbbra is csökkenteni kívánjuk az államadósság finanszírozásában a külföldi források arányát. Azonban a jelenlegi járvány okozta bizonytalanság miatt hazánknak az az érdeke, hogy minden lehetőséget nyitva hagyjunk a biztonságos forrásbevonás érdekében. Ehhez nagy segítség az elfogadott módosítás”

– mondta el a téma kapcsán a néppárti politikus.