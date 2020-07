Az Alvin és a mókusok legújabb, negyedik évada július 10-én kezdődik a közmédia gyerekcsatornáján.

A különös hangú mókusok története az 1950-es évekre nyúlik vissza, amikor is egy örmény származású amerikai énekes-színész, Ross Bagdasarian a ma is ismert hangzással előadta humoros dalát, a The Chipmunk Song-ot. A siker pedig nem maradt el, míg végül a chipmunk, az amerikai mókus képregényfiguraként is debütált. Az eleinte még fekete-fehér változatban induló rajzfilm mára meghódította az egész világot. Rajzfilmek, sorozatok készültek Alvin, Simon és Theodor kalandjaiból, akikhez csatlakoztak mókuslányok is, méghozzá Brittany, Jeanette és Eleanor.

Az éneklő mókusok bár a sorozatban még iskolába járnak, 60 éve kápráztatják el az egész világot. Négy generáció rajong értük. Ez alatt a hat évtized alatt 50 millió eladott album és 6 Grammy-díj fémjelzi a sikeres éneklő mókusokat. A sorozat pedig az Eurodata szerint az évtized legtöbbet nézett animációs sorozata Európában.

A 2019-ben és 2020-ban gyártott legfrissebb évadot Magyarországon az M2 Gyerekcsatornán láthatják először kicsik és nagyok nem sokkal a világpremiere után. Az Alvin és a mókusok sorozat különlegessége az is, hogy a szinkrongyártásához – éppen a szerethető mókusok egyedi beszédhangja és énekhangja miatt – komoly hangmérnöki tudás szükséges, hogy ugyanúgy szólaljon meg magyarul is, mint az eredeti változatban. A magyar szinkron kifejezetten az M2 Gyerekcsatornának készült.

Az Alvin és a mókusok 4. évada tehát július 10-től hétköznaponta lesz látható 19.10 órai kezdéssel a reklámmentes M2 Gyerekcsatornán.