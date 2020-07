A napokban megjelent a Királyhelmeci Városi Önkormányzat kéthavi lapjának, a Királyhelmeci Nézeteknek az idei második száma. A koronavírus miatt a lapszám nem került kinyomtatásra, viszont mindenki elolvashatja a www.kralovskychlmec.org oldalon.

„A koronavírus »kiütötte« a szlovák gazdaságot, és ezt megérzik a vállalkozók, a családok, és persze az önkormányzatok is. Utóbbiak megsegítésének érdekében az állam sajnos egyelőre nem tett lépéseket. Ez azonban azt jelenti, hogy a településeknek – köztük Királyhelmecnek is – sokkal kevesebb pénzből kell gazdálkodniuk. A megoldandó feladatok száma nem csökken (sőt, a járvány miatt nőtt is), így sok időt töltünk mérlegeléssel: miből, hogyan oldjuk meg a felmerülő problémákat? Mivel pluszforrások nem állnak rendelkezésünkre, komoly megszorításokra van szükség. Jóformán csak arra költünk, amire nagyon muszáj. A fejlesztések közül például csak azok folytatódnak, melyekre sikerült támogatást nyernünk, és sok más mellett a városi újság nyomtatását is leállítottuk” – nyilatkozza a lapnak Pataky Károly polgármester.

A lap ezen száma elsősorban a koronavírus kiváltotta helyzettel foglalkozik, szól a városi hivatal által eszközölt óvintézkedésekről, s azt is megtudhatjuk, mire számíthatnak a város lakói az elkövetkező hetekben-hónapokban.

Kiderül a lapból, hogy a királyhelmeciek többsége fegyelmezetten követi a szabályokat, több mint kétezer védőmaszkot osztottak szét, amelyet a helyi közösségi központban varrtak. Ingyenes bevásárló szolgáltatást indítottak az idősek számára, fertőtlenítették Királyhelmec forgalmas pontjait, s április 9-től a Királyhelmeci Kórház és Rendelőintézetben is végeznek koronavírus-tesztelést. A napokban új szolgáltatás indul Királyhelmecen. A helyiek a város honlapján és közösségi oldalán írhatják meg a jelenlegi helyzettel kapcsolatos kérdéseiket, melyekre személyesen a polgármestertől kaphatnak választ.

Kevesebb pénzből gazdálkodva, rövidebb munkanapokon dolgoznak a városi hivatal munkatársai, s a koronavírus miatt kialakult áldatlan gazdasági helyzet miatt 11 dolgozót bocsátottak el a hivatalból. Mivel az oktatási intézmények végzősei idén nem ballaghattak a hagyományos módon, ezúttal ballagási fotók helyett a végzősök tablóit találják a lapban.

A vírushelyzet új távlatokat nyitott meg az internetes kapcsolattartásban, online formában rendeztek meg több versenyt, a babaköszöntőt és a gyermeknapot is. Az általános hírekből megtudhatjuk, hogy júniusban több mint 1400 személy kapott olyan postai küldeményt, melyben egy, a város által megbízott cég korábbi adótartozások megfizetésére szólította fel az érintetteket.

A levelek kézbesítését követően többen jelezték a városi hivatalban, hogy a követelés esetükben jogtalan, ugyanis ismereteik szerint semmiféle tartozásuk nincs a település felé. Mások azt sérelmezték, hogy ha van is valamilyen tartozásuk, azok összege nem egyezik meg a fizetési felszólításban szereplő összeggel. Eddig az 1600 nyilvántartott adós közül alig 350-en jelezték, hogy vélhetően hibás adatokkal dolgoztak, így jogtalan a követelés. A városi hivatal munkatársai utánanéztek, mi lehetett az oka a téves értesítéseknek. Befejeződött a kultúrház felújításának első üteme, viszont folyamatos bizonytalanságban dolgoznak a Bodrogközi Kulturális Fesztivál és más rendezvények szervezői, hiszen szinte naponta változik a helyzet, így képtelenek a hosszabb távon való tervezésre. A Tempora Orientia Polgári Társulás mindezek ellenére bízik abban, hogy augusztus 14-én megvalósulhat a Csatrangos Országos Népzenei Fesztivál, ahol a népzenéé, a néptáncé és a kézművességé lesz a főszerep.

A bodrogközi Gyimesi György lett Matovič magyar hangja címmel interjút olvashatnak az Egyszerű Emberek parlamenti képviselőjével, akitől azt is megkérdezték, mit szól az édesapja egykori politikai ámokfutásához. Köszönti a lap a kilencvenéves Horosz Erzsébetet, s azt is megtudhatjuk, hogy augusztus végéig lehet jelentkezni a Tóthpál Gyula Fotópályázatra.