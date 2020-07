Nyugtató illó- és masszázsolaj, szörp, keksz, fűszerkeverék, szappan, valamint illatosító és tea is készül a levendulából. Igaz, a virágzásáról már lekéstünk, ám a fülledt nyári napok idején üdítően és nyugtatóan hat a levendulavirágból készített szörp, illetve frissítő fogyasztása. A sokszorosan hasznosítható növény főleg Dél-Európában, illetve a Kárpát-medence bizonyos szegleteiben van jelen. A Garam menti Lekéren élő Kováč Klára immár több mint fél évtizede termeszti a gyönyörű virágzatú évelő növényt.

A levendula virágzása júniusban van. „Június derekán mutatkoznak az első virágok, persze az időjárástól függően. Az idén egy kicsit később kezdett nyílni. A levendula szereti a száraz, napsütéses napokat” – tájékoztatta a Felvidék.ma-t Kováč Klára.

Mint hozzátette: június 21-én befejezték a növény betakarítását. Már az átteleléshez vágtuk vissza, s majd jövő márciusban újra visszavágjuk – jegyezte meg a termesztéssel kapcsolatban.

„A mágikus növény, a levendula, annak szépsége és az illata nekem mindig nagyon tetszett. Ezért is határoztuk el, hogy levendulát ültetünk a kertünk nagy részébe, mert az első éven kívül nem igényel öntözést, és ha gondosan van nyírva, több éven keresztül gyönyörű termést ad”

– vallja a termesztő.

A leszüretelt virágokat csokrokba rakják és fedett, árnyékos helyen szárítják. Ezt követően készítik el a kézműves termékeket. Ezekkel az egyedi, saját készítésű termékekkel jelennek meg aztán a piacokon, valamint a virtuális kistermelői piactéren. Így Kováč Klára és fia, Lukács is kézműves vásárokat járva mutatják be, miként is hasznosítható a fűszernövényként is ismert levendula. Legutóbb az Ipolyságon megrendezett az I. Élő Kistermelői Palóc Piactéren árulta portékáit.

A kis standon megtalálhatók voltak a különböző kiszerelésű szörpök, a kézműves szappanok, kekszek, masszázsolajak, valamint illatosított párnák, sült teák és szárított virágcsokrok. Mint kérdésünkre elmondta: a kézműves termékeket természetes összetevőkből állítják elő. A levendulás keksz például tönköly- és kukoricalisztből készül, a levendulaszirmok mellett áfonyával gazdagítottan. Hasonlóan adalékanyag nélkül készül a szörp is.

A frissítő ital jótékony hatással van az egészségre. Többek között nyugtatja az idegrendszert, segíti az emésztést. Az illóolajnak gyulladáscsökkentő és fertőtlenítő hatása van. A levendulával töltött párnácskák segítik az elalvást és az ellazulást. A szárított virágszirmokból készített teakeverék szintúgy nyugtató hatású és csillapítja a szorongást.

A kis tasakokba zárt levendula illata elriasztja a molyokat a ruhásszekrényben. Az aromalámpába csepegtetett illóolaj különleges, egyedi illattal teremt nyugtató közeget az otthonunkban.

A forró napok idején készíthetünk frissítőt is a szirmokból. Egy nagy kancsóba beleszórunk egy maréknyi szárított szirmot és egy felszeletelt citromot. S lehűtést követően máris fogyasztható a különleges frissítő.

A levendulatermesztés és feldolgozás szinte egész éven át tartó tevékenység. Mint már írtuk, június második felében megtörtént a szüret, majd csokrok szárítása. A levendulának kedvező időjárásnak köszönhetően Kováčék idén több mint ezer csokrok szárítottak meg. A megszárított virágcsokrok zsákokban várják a morzsolást. Mint mondta, a levendula morzsolásával nem sietnek, az a fontos, hogy be van takarítva.

A levendula morzsolását a gyümölcsök beérése és betakarítása után kezdik el, szeptember végén, illetve október folyamán. Mintegy 88 almafájuk van a kertben, ezek terméséből készítik a finom sült teát. A levendula morzsolása, többszörös átszitálása sok időt igényel. Egyszerre sokat nem lehet megcsinálni az erős illata miatt – magyarázta.

„Ősszel, amikor elvégeztük az összes kerti munkát, akkor látok hozzá az illatos zsákocskák és párnák varrásához, a szörpös üvegek díszítéséhez, az olajkészítéshez és mindazon tevékenységhez, amit télen el lehet készíteni”

– zárta az ismertetést Kováč Klára.

A tervekkel kapcsolatban kifejtette, készülnek a kistermelői piacokra, emellett szeretnének levendula workshopot is szervezni augusztus végén.