A mohácsi vész gyásznapján, augusztus 29-én a Gömöri Református Egyházmegye és a Naprágyi Református Egyházközség a 100 éve történt trianoni tragédiát is felidézve, kettős siralommegemlékezést tartott a naprágyi zöldhatáron és a templomban emlékjelhagyásokkal.

A naprágyi zöldhatáron a „mezsgyés istentiszteleten” Rákos Loránt helyi lelkipásztor köszöntötte a szép számban megjelenteket.

Mint kifejtette, 1529. augusztus 29-én Mohács mezején, a több mint 200 ezres sereggel felsorakozó I. Szulejmán szultán vérengzése – a csaknem akkor már másfélszázados törökkel folytatott háború keretében – kíméletlenül roppantotta össze a szabadság mellett a keresztyénség védelméért is küzdő Magyarországot. A mohácsi vészben az ország egy délután alatt vesztette el 14 ezer vitézét, vezető nemességét, főpapságát és királyát.

Majd Mohács után 394 évvel, 1920. június 4-én – az I. világháború harcait befejezve – a Párizs melletti Versailles kastélykertjének Nagy-Trianon palotájában ott látunk egy magyar grófot (az ezer éves és megtépázott Magyarország védelmében), aki az antant szövetség 16 államának képviselőivel szemben minden tudásával és bölcsességével próbálta menteni a menthetőt, kevés sikerrel.

Így az ott megírt békediktátum következtében ugyancsak kimondható, hogy – egy hajszál híján – szinte minden elveszett: Magyarország területéből 230 ezer négyzetkilométert csatoltak el, más népek között szétosztva, s egyben új államokat is létrehozva. Mintegy 10 millió magyar lett egyik pillanatról idegen országok lakóivá.

Isten igéjét Géresi Róbert, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház egyetemes lelkészi főjegyzője hirdette. Majd Nagy Ákos Róberttel, a Gömöri Református Egyházmegye esperesével a helyi lelkipásztor közösen leplezte le a 100 éves mementó – Ében Háézer megemlékezés emlékkövét, melyen ez az ige áll: „Bízzatok az Úrban mindenkor…” (ÉZS 26,4)

Ezen a részen a trianoni határ Gömörszőlős és Naprágy településeket szelte ketté. Ezt mindkét oldalon határkő is jelezi. Egy ilyen határkövet egy időkapszulával, TR100 felirattal 2020-ban, a nemzeti összetartozás éve alkalmából is készítettek, melyet emlékjelként őriz majd a parányi gyülekezet.

A Himnusz eléneklését követően a megemlékezés a templomban folytatódott a 12 órakor – a mohácsi vész és a trianoni trauma fájdalmas emlékét Istenhez zengő – harangszót követően.

Naprágy patinás templomában az igei elmélyülést Nagy Ákos Róbert esperes végezte.

A gyülekezetet köszöntötte Madarász József polgármester; Szőnyi Tamás esperes, a Borsod-Gömöri Református Egyházmegye elöljárója; Bán Zoltán, a Gömöri Református Egyházmegye gondnoka.

Rákos Loránt lelkipásztort az alkalom megihlette, verset írt Új Trianon címmel. A költeményt Martinovics János, a Rozsnyói Református Alapiskola tanára adta elő.

„Az 1920-ban bekövetkezett ország-, nemzet- és egyházdarabolás következtében beállott sokkhatás alatt megannyi gondolkodó, költő és író gondolatai kaptak szárnyra.

Köztük Juhász Gyuláé is, kinek tollából talán az egyik legismertebb vers fakadt fel a nemzeti gyászról, Trianon cím alatt.

E vers folytatásaként vagy éppen testvéreként íródott ez a költemény, amely 100 év érzéseit és leszűrt gondolatait kívánja összefoglalni e centenárium alkalmából” – fejtette ki Rákos Loránt.

Mint elmondta, Trianon egy egyetlen szóba foglalt érzés-, gondolat-, fájdalom-, remény- és intelemhalmaz, melynek már csak a hallása is egy csendes és megfontolt vitelre állítja be a jó érzésű embert.

„Egy olyan jelképet szeretnénk e templomban hagyni, amely viziuálisan álljon mindig előttünk, hogy emlékeztessen minket múltunk tanulságára; de azzal, hogy e templomban lesz, táplálja is mindig bennünk az Istenbe vetett reménységet, egy örök igazság elérkezte iránt” – fejtette ki Rákos Loránt.

A Trianon-emlékjelet a templombelső falán Fűzér Zoltán helyi gondnokkal leplezte le.

Mint tudjuk, a trianoni döntés nemcsak nemzetünkre, hanem református egyházunkra is súlyos hatással volt.

Ami egységes volt, hirtelen darabokra hullott, úgy, hogy alig volt hihető eme eszméletlen állapot.

Buza Zsolt, a Pozsonyi Református Egyházközség lelkipásztora, az akkori Gömöri Református Egyházmegyének az 1920-as évben lejegyzett jegyzőkönyveit dolgozta fel.

A kötetből minden jelenlévő anyaegyházközség vételezhet egy példányt a parókiális könyvtárába.

Az alkalom zárásaként Nagy Ákos Róbert esperes zárszavát követően a Szózatot énekelték el.

„Ezúton is szeretettel és tisztelettel köszönöm meg mindenkinek, hogy közösséget vállaltak velünk eme emléknapon; és hogy lelkükben hordozzák mindazon értékeket, amelybe az Úristen megszületni, élni és helytállni rendelte Önöket, minket. Oltalmazza továbbra is életünket, építse nemzetünk és egyházunk jövőjét az igazság és maradandóság lelki kövein” – mondta Rákos Loránt, a Naprágyi Református Egyházközség lelkipásztora.

Rákos: Loránt: ÚJ TRIANON

Már semmi sem lesz olyan, mint régen,

de sose feledjük el, milyen volt!

Mert olyan hazánk volt nekünk e föld,

mit izzó verítékkel és hévvel

délcegen vitt győzelemre, jőve

Verecke kapuján – ezredévek

létjogával – a honfoglaló nép,

és minek hírét azóta egy kő

alatt elnyomja egy torz gondolat…

Olyan szeretett ország volt e föld,

mit első királyunk a szent kereszt

tövénél a mennybe ajánlott, hogy

térjen rá béke s égi akarat…

Igen, emlékezzünk rá, hogy olyan

hazánk volt nekünk, hol a Kárpátok

ölében és a mennyek tükrében

hullámzott a kalászok tengere;

és hűvös erdők leheletétől

frissült fel az aratás embere…

Hát emlékszel már őseid bájos

meséire: a magyar regék nagy

tetteire, a szavaknak zengő

intelmeire, mikkel életed

dobogójára léptettek azok,

kiket feledni soha nem lehet?

Oh, ti fáradt magyar testvéreim,

kik bánatosan viselitek ma

lelketeken Trianon gyászának

sötét leplét, ocsúdjatok fel a

magasba, mert mit Isten az igén

s hiten át, ész, erő vívmányában

egy jussként adott, az darabokban

az embernél meg nem maradhatott.

Bizony nem! Mi sokfelé hasított

szívek, igazából egyek vagyunk;

s a könnyeken emelt zord határok

mögül, ha ugyanazt a csillagot

látjuk, akkor egyet is akarunk:

végéhez érni már a sírásnak

s elébe menni a virradásnak…

De addig se feledjük – mert csak úgy

ölelheti, kit a toll elszakajt,

az anyakebelben maradt magyart –,

hogy karotok ez átfont koszorú,

mely hőn szorítja magához csonka

testét, hogy csendben szívére bízza:

olyan hazánk volt nekünk, ahol a

szó és törekvés fénylő égisze

karöltve hirdette e hon sorsát,

hogy erényeken áll Magyarország.

Így volt ez mindig, mióta csak van

emlékezet, melyben volt nekünk egy

ország, hol Csekén Kölcsey hívta

egy közös imára e zaklatott

nemzetet, örök reménysugárba

szőve a lelkeket. Emlékezz, hogy

volt nekünk egy négytornyú Pozsonyunk,

hol a diétán új alapjait

hirdette e népnek a Legnagyobb

Magyar: nyelvünk evangéliumát.

Olyan hazánk volt nekünk, ahol a

bátorság arcaként egy ruszkai

Dobó István állt elő, s a forró

epekedésre pedig Zólyomnak

fia, Balassi Bálint tanított.

Vagy ne emlékeznél a szomorú

Új Simeonra, a bibliás pap

Tompa Mihályra, kinek hamvai

Gömör ódon földjét serkentik egy

váteszi jövőbe gyökerezni?

S hátat fordítanál Kassa nemes

halottjának, ki óva intőn hív

tetemre egy felsarjadt nemzetet?

Oh nem…, nem pusztán a múlt keserű

álma ez, minek elhalványuló

képeit elmossa a mord jelen

érdektelen pátosza, mert ez a

mi utunk, melyen egyszer eljutunk

tán oda, hol a szivárvány íve

új idők igazságához vezet.

Ne kopjon, hát, el a színe, mint a

Jernyén alvó Szinyei sírjának

palettája, vagy mint Munkács híres

ecsetforgatójának alkonyba

boruló tarkasága. Bizony ám,

magyar testvéreim, mindez úgy cseng

fülünkbe, mint egy szép óda, melynek

idejét majd elüti az óra…

Ámde addig is ne hallanád…, ne

hallanád csendülni, mint egy ringó,

súgó dallamot, Szenci s Ráday

énekét, vagy egy-egy tanulságát

a komáromi mesés, Jókai

tollának? Mindezt hallanotok kell

– Gábor Áron ágyúi dörgését,

vagy Kőrösinek az őshazából

hozott dobogtató hírverését –;

majd kegyelettel s egy halk sóhajjal

szórjuk meg virággal Házsongárd szent

vetését… Igen, ti e veszteség

alatt megtört hősei e szétdúlt

hazának, kik gyűlölet és gyilok

vad ostroma között is helytálltok

e magasztos küldetésetekben,

ezerszer is legyetek áldottak,

s bátrak, mint Nándorfehérvár bajnok

Hunyadija vagy a szigetvári

dalia, Zrínyi, ki erejét az

orkán is alig érhette utol.

Hát tudnátok oly pontját mutatni

e honnak, ahol ne regélnének

sikerről a magyar buzgalom nagy

érdemei? Mégha más éli is

most hazánk ékeit, mindig tudjuk,

hogy a titokban, a csendben a mi

vérünk folyik, és azt is tudjuk, hogy

Segesvár ködjében ki bujdosik….

Hajtsuk most le egy közös kebelre

elalélt fejünket, és tekintsünk

egy végtelen kikeletbe, mint a

Szalontáról indult Arany János

Toldija, ki szilárdan s merészen

mutat oda, hol székel még hegyén

az ősi Buda. Nézzünk az örök

Hatalomra, ki egyszer az összes

fájdalmat elnyomja – Ligetfalu

kisdedjeinek halálsikolyát,

hajtott száműzöttek könnyeinek

csorgását –; s a sok-sok elásott kín –

hangos sírok és hallgatag bölcsők –,

mind-mind elmúlik majd a búsulás;

s csak marad utána a nesztelen

béke: egy új, vészesebb harcnak a

vége… El fog dőlni a viadal…,

s ki a hűség és remény oltárán

áldoz, rá köszönt majd a diadal…

Már semmi sem lesz olyan, mint régen

– mikor még rólunk egy felhang dalolt –,

de sose feledjük el, milyen volt…