A Szlovák Püspöki Konferencia tagjai arra kérik a Szlovák Köztársaság kormányát, hogy mielőbb engedélyezzék a szentmisék újraindítását. A Szlovák Püspöki Konferencia elnöke Stanislav Zvolenský Igor Matovičnak és valamennyi miniszternek eljuttatott levelében írt erről. A levelet a püspöki konferencia október 26-27-én megtartott értekezlete alkalmával fogalmazták meg.

A katolikus egyház támogatja a kormány törekvéseit a koronavírus-járvány megfékezésére, hangsúlyozták a levélben. A híveket ismételten figyelmeztetik az intézkedések betartására, az imádkozás szükségességére és a böjtölésre, hogy a járványnak minél előbb vége szakadjon.

„Ahogy a járvány első hullámában, most is betartjuk a kötelező távolságtartást, kihirdettük a szertartások szüneteltetését, miként azt a kormány elrendelte”- állapította meg Stanislav Zvolenský,

hozzátéve, hogy a hívők részéről megnyilvánuló kritikus hangnem ellenére a püspökök nyíltan támogatják és ajánlják a COVID-19 vírus egész országra kiterjedő szűrésén való részvételt.

A püspökök ugyancsak kérik a Mindenszentek és a Halottak napjával kapcsolatos szigorú intézkedések és tiltások enyhítését.

„Mindent megteszünk, ami erőnkből telik azért, hogy a járvány mérséklődjön. Azonban nyomatékosan kérjük és követeljük, hogy ne feledkezzenek el az emberek lelki szükségleteiről sem”- emelte ki a püspök, mindezt a hívők kérésére hivatkozva tette, akik naponta erre kérik őket.

„Végszükség esetén, rövid időre lehet alkalmazni az internet vagy a média nyújtotta eszközöket és szolgáltatásokat, azonban nem ez a módja a lelki, a vallási életnek” – állapították meg a püspökök.

A hívőknek szükségük van az istentiszteletekre és határozottan követelik ezek megtartását.

„Hajlandók vagyunk elfogadni a szigorú intézkedéseket és azokat be is tartjuk. Azonban nagyon kérjük a megértésüket, legyenek tekintettel arra, hogy az egyház hosszú távon nem működhet képernyőkön és hangszórókon keresztül. Ezért sürgetjük, hogy minél előbb tegyék lehetővé a hívek számára az istentiszteleteken való részvételt, még ha elfogadhatóbb korlátozásokkal is, és töröljék a teljes körű tiltásokat, amelyek rendkívül rosszul hatnak az emberekre”- fejeződik be a Szlovák Püspöki Konferencia tagjainak a szlovák kormányfőhöz és a miniszterekhez eljuttatott levele.

(teraz.sk/Felvidék.ma)