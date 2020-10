Szarka Tamás Kossuth-díjas zenész és zeneszerző megkomponálta Missa Missio című miséjét. A szerző a zenéjén keresztül a katolikus hit erejével szeretné növelni a magyar emberek, családok értékrendjét és bemutatásával hozzájárulni a katolikus keresztény kultúra népszerűsítéséhez.

Szarka Tamás 2012-ben megírta a Mária musicalt. A mű Szűz Mária életének azon szakaszát jeleníti meg, amikor sorsának értelmét, Jézust szíve alá álmodja, majd leányanyaként menekülni kényszerül. Ebben csak József a támasza és a kitaszítottságában, kilátástalanságában növekvő hite. Szarka Tamás elementáris erejű zenéjében és költői képeiben a megálmodott valódi magyar Mária-történet bontakozik ki. Zenéje közép-európai és balkáni elemeket ötvöz, ugyanakkor erősen magyar folklorisztikus hagyományokra épül. A darab nagy sikert aratott a Debreceni Főnix Csarnokban, a Szegedi Szabadtéri Játékokon és a Budapesti Nemzeti Színházban is.

Ma a kereszténység a legüldözöttebb vallás a világon, ezért a mise megírásának, bemutatásának a célja, hogy erre a tényre is felhívjuk az emberek figyelmét. Ezért mindenképpen hiánypótló szerepe is van. A darab megírását és bemutatását az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatja.

Egy hallgatói vélemény:

„Hát ez annyira gyönyörűséges, hogy időnként még a szívem is elszorult, szó szerint! És egészen elképesztő, hogy egyszerre nagyszabású és bensőséges, gazdag és puritán, többrétegű és „slágeres”… Hogy mindenki tudja majd együtt énekelni! Szinte hiányérzetem támadt, hogy miért is nem tudok hívő lenni, hogy ne csak esztétikai élményként tudjam átélni, hanem spirituálisan is – miközben átéltem spirituálisan is, annyira átélhető. Úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon csodálatos, felemelő – ez most tényleg egy nagy alkotói mű lett! Köszönöm szépen! És ott akarok lenni mindenhol, ahol megszólal!” M.G., rendező