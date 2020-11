Most, hogy az őrsi órákat is beszüntette, vagy online térbe szorította a vírus, bizonyára örömet jelent a legújabb cserkészújság, mely a kiscserkészek után most a cserkészkorosztályt szólítja meg.

Az SZMCS 2020/8. számú Cserkész lapja, a népi kultúra és a népi mesterségek rejtelmeibe enged betekintést, kiegészítve sok hasznos tanáccsal és tudnivalóval.

Tíznapos érzelmi feltöltődésre hívja az olvasót Emese, melynek kapcsán szebbé varázsolhatóak az őszi napok, bekuckózva az otthon melegében.

Viktor, a régi falusi disznótorokat idézi „Azok a jó kis disznótorok” című írásában, és őrsi projektnek ajánlja: „Hozzatok össze egy igazi disznótort a cserkészszülők segítségével, és próbáljátok ki, hogyan is működik a hurkatöltés és egyéb érdekes folyamatok!”

Péter Dominika az „5+1 projektötlet őrsikre” című tanulmányában, nem csak a fonóban, tájházban, táncházban, disznótorban való részvételre buzdítja a cserkészeket, de népi kézműves foglalkozásra és néprajzi kutatómunkára is felhívja a figyelmet.

Ugyancsak Dominika házilag készített ritmushangszereket mutat be, melyek alapján elkészíthető a csörgő, a rázogató, a csattogó, a dob, a pengető, és mindennek alkalmazásához sok jó tanácsot és tippet is ad.

Vivi, a Népi mesterségek című írásában bemutatja, hogyan és milyen módon keresték a múltban a mesteremberek a kenyérre valót. Megismerteti a bádogos, a fazekas, a révész munkáit, valamint a csuhézás és a nemezelés mesterségének titkait is.

Gyuri, az „Őszi karbantartás” című írásában útmutatást ad, hogyan lehet elérni, hogy jövőre is használható legyen a cserkészfelszerelés, így a sátrak, hálózsákok, szerszámok.

A Tudáskuckó négy oldalon keresztül hívja a cserkészeket segítségül, minek alapján Álmos vezér visszatalál vezértársaihoz, mindez Péter Dominika összeállításában.

A makramé, az újjáéledt szőttestechnika kellemes és hasznos időtöltés, melynek rejtelmeibe szintén Dominika avatja be a cserkészeket. Ugyancsak az SZMCS mozgalmi vezetője, Dominika mutatja be a Regöscserkészetet, annak szerepét, küldetését és mindent, amit arról tudni lehet, nemcsak itthon és a Kárpát-hazában, de a tengerentúli magyar cserkészetben is.

A Kihívások rovat húsz pontban szólítja fel az olvasót a kihívások teljesítésére. Mindazoknak, akik szeretnének fejlődni, olykor kilépni a komfortzónából és próbára tenni képességeiket, sok hasznos tanács segít.

A Romkonyha ezúton a házi zabszelet elkészítésében és annak tárolásában nyújt segítséget.

A Naptár decemberig bezáróan ismerteti a cserkészmunkák terveit.

Végül Csuka, a hegyek szerelmese, „Irány a Hosszú-tavi menedékház” című írásában beszámol arról a túráról, amikor a Nagy-Tarpataki völgy felső részén, 1960 m tengerszint feletti magasságban jártak, és 17,3 km megtételével teljesítették a túrát.