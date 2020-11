A Hagyományok Háza népzenei koncertsorozattal készül a közelgő ünnepre. Advent négy vasárnapján, 17 órától a Budai Vigadó Corvin téri teraszán a Bazseva zenekar, a Fonó zenekar, a Babra zenekar és a Magos együttes kedvelt dallamai csendülnek majd fel.

A járványhelyzetre való tekintettel a koncertek online lesznek láthatóak, a Hagyományok Háza élőben közvetíti azokat a közösségi oldalán, valamint a videó-megosztó portálján.

„Minden erővel fenn kellene tartanunk az egységet, ami most, a járvánnyal szemben való ellenállást lélekben erősíti. A zene, a tánc, a művészetek évezredek óta azt a célt szolgálják, hogy a nehéz idők megterhelő eseményeit feloldják az emberekben. Ha a lélek erős, a test is jobban bírja. Ezen felül viszont célunk az is, hogy a fellépő zenészeknek, akik egyik napról a másikra elvesztették az összes jövedelmi forrásukat, a magunk szerény eszközeivel segítsünk, hogy fizikailag is ki tudjanak tartani. Fontos, hogy a vészterhes időkben is össze tudjon fogni, össze tudjon tartani a közösség.” (Kelemen László)

Advent első vasárnapján, november 29-én a Bazseva zenekar ad koncertet. A következő hétvégén, december 6-án a neves Fonó zenekar lép fel. Advent harmadik vasárnapján, december 13-án a Babra zenekar koncertezik, s végül december 20-án, advent utolsó vasárnapján a Magos együttes koncertjét közvetítik élőben a fent említett csatornákon.

A népzenei adventi koncertek időpontja 17 óra.