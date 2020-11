Ezzel a címmel hirdetett meg július 14-én a Rákóczi Szövetség egy rajzpályázatot a Kárpát-medence és a diaszpóra magyar közösségeiben élő gyerekek számára, arra bátorítva az általános iskolás diákokat, hogy a lakóhelyükhöz közeli, vagy szívükhöz közelálló, tetszőleges Kárpát-medencei várról készített rajzzal pályázzanak.

A pályázat az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával valósul meg, a beérkezett rajzokat elbíráló zsűri elnöke: Jankovics Marcell. Eredményhirdetésre most novemberben kerül sor értékes díjak átadásával.

Minderről részletesebben Petneházy Attila miniszteri biztos védnök és Katona Flóra, a Rákóczi Szövetség kommunikációs vezetője tájékoztatta a tévénézőket az M1 reggeli műsorának vendégeként.

Annak a korosztálynak szólt a pályázat, amelyben még a mesék által is él a várak különös, gyönyörű világához való vonzódás. Ez meg is mutatkozik a beérkezett rajzokban – mondta Petneházy Attila.

A várakat körüllengik misztikumok, mondáinkban, meséinkben is gyakran találkozunk velük, de ott gyökereznek történelmünkben, hiszen a várak védelmi szerepet láttak el, szinte gyűrűként látjuk őket ma is a Kárpát-medencében. Például Vajdahunyad váráról több rajz is érkezett. Nyáron született az ötlet, Potyók Tamás debreceni festőművész Várak és erődtemplomok című kiállítása adta az ihletet. Még a járvány előtt kezdte bemutatni a Kárpát-medencében, most éppen Komáromban fejeződött be a körút, de természetesen folytatni szeretnénk, amikor a vírushelyzet megengedi. A gyerekeknek viszont nagyszerű foglalatosságot nyújtott. Egyébként azokból a rajzokból, amelyeket most a nézőknek mutatunk, naptár is készül.

Címet is kellett adni a rajzoknak, és saját élményeiket is megírhatták a gyerekek – vetette közbe a műsorvezető, átadva a szót Katona Flórának, aki elmondta,

hogy az I-IV. osztályosok olyan várakról küldhették be rajzaikat, amelyek lakóhelyük közelében találhatók, míg az V-VIII. osztályosok az egész Kárpát-medencéből választhattak várat, és arról mesélhettek is.

Nagyon sok érdekes élmény és rajz érkezett, még a belgrádi várról is készült rajz, és olyan távoli magyar diaszpórákból is pályáztak, mint Buenos Aires, vagy Miami. Most, a Nemzeti Összetartozás Évében azt erősítették mind a rajzok, mind a történetek, hogy a fiataloknak is nagyon fontos, hogy Magyarországhoz, a magyar nemzethez tartozhatnak, és ez a pályázat is mutatja, hogy szeretik a magyar kultúrát, és a magyar történelmi emlékhelyeket. Többen meséltek olyan várakról, amelyekhez szüleikkel kirándultak, míg mások azt, amelyik mellett naponta elmennek, ilyen például a munkácsi vár.

A zsűriről annyit mondott el Petneházy Attila, hogy Rátkai Erzsébet díszlet- és jelmeztervező, valamint Potyók Tamás a tagjai, elnökének pedig sikerült megnyerni Jankovics Marcellt, aki éppen a már előválogatott rajzokat, festményeket nézi nagy szeretettel. Mindegyikben lát valami figyelemreméltót, hiszen a gyermeki lélek csodákra képes.

Katona Flóra arról tájékoztatott, hogy a járvány miatt nem lesz idén nyilvános díjátadó, de az eredményhirdetést megtartják, és a nagyközönség is megismerheti a rajzokat az interneten keresztül.

Az eddig beérkezettek már megtekinthetők a www.rakocziszovetseg.org. oldalon, és amint meglesz az eredmény, arról is hírt fogunk adni a Rákóczi Szövetség felületein, illetve az EMMI oldalán, és természetesen bízunk abban, hogy mielőbb, a veszélyhelyzet elmúltával tudunk személyesen találkozni azokkal a fiatalokkal, akik rajzaikkal, festményeikkel, történeteikkel pályáztak.