Míg 2020 rengeteg bizonytalanságot hozott a világban, addig a magyar labdarúgó-válogatott kijutott a 2021-es Európa-bajnokságra, és kivívta azt is, hogy a Nemzetek Ligájában is a legjobbak ellen bizonyítson, az A-divízióban. Marco Rossi szövetségi kapitány a DIGI Sport híradójának adott interjújában elmondta: nagyon büszke arra, hogy érezhette, Magyarország boldog, de már most új célt tűzött ki maga elé: szeretne kijutni a válogatottal a 2022-es világbajnokságra.

„Szeretném, ha a 2021-es meccsek után újabb fejlődést látnék a csapaton minden tekintetben. Önbizalom, taktika és technika tekintetében is. Minden meccsre tökéletesen fel kell készülnünk, és arra is szükségünk lesz, hogy a mérkőzések közben képesek legyünk változtatni. Ez még mind nem jelenti azt, hogy sikeresek is leszünk. Szeretném, ha jól sikerülnének az Eb-meccsek Franciaország, Portugália és Németország ellen. Szeretném, ha büszkék lennének ránk a szurkolók, ez a legfontosabb!”

– nyilatkozta Marco Rossi, aki a DIGI Sport híradójának, a Sport 24-nek a legnagyobb álmát is elárulta.

„A legnagyobb álmom, hogy kijussunk a világbajnokságra. Nagyon hosszú idő, 36 év után történhetne meg újra, hogy a magyar válogatott részt vesz a legnagyobb válogatott tornán. Ez lenne pályafutásom legnagyobb eredménye!”



Persze az is hatalmas eredmény, amit 2020-ban elért a csapattal, amire természetesen mindenhol felfigyeltek.

„Többen figyeltek rám Olaszországban, többet foglalkozott velem és a magyar futballal is a sportsajtó, talán többen is ismertek meg az utcán, de nekem az volt a legnagyobb élmény, hogy kijutottunk az Európa-bajnokságra! Nem tudtam találkozni senkivel a vírusfertőzésem miatt, de érezhettem azt, hogy mennyire boldog Magyarország, és erre nagyon büszke vagyok!”

Rossi a Leipzigbe igazolt Szoboszlai Dominikról, az Izland elleni meccsen sorsdöntő találatot szerző középpályásról is beszélt.

„Szoboszlai Dominik még nagyon fiatal, de a jövőben tényleg a válogatott vezére lehet, ezt neki is sokszor elmondtam. De azt is sokszor elmondtam neki, hogy tovább kell fejlődnie majd az új klubjában is. Ezért rengeteget dolgozik, és megfelelő az önbizalma is. Azt hiszem, tökéletesen tudja, mik az erősségei és a gyengéi, állandóan fejlődni akar!”

– fogalmazott a kapitány, majd egy érdekes történetet is megosztott.

„Az Izland elleni meccs után jót viccelődtünk. Azt mondta Dominik: köszönöm Mister, hogy meghívott a válogatottba, de önnek meg azt kell megköszönnie, hogy kijuttattam az Eb-re. Majd így válaszoltam neki: szerencsés vagy, és én is az vagyok ma, mert sokszor gondolkodtam azon, hogy lecseréllek. Az utolsó gólt te szerezted, de a meccsen nem játszottál jól! – és aztán jót nevettünk. Ilyen a kapcsolatunk, de mindenkivel ilyen jó a viszony.”

Marco Rossi szerint nagyon fontos, hogy van elég önbizalma a csapatnak, el is árulta, hogy ezt miképp sikerült elérnie.

„Azt hiszem, hogy az egyik oldalon ott vannak azok a játékosok, akiknek kevés az önbizalmuk. Ez így volt velünk is: voltak olyanok, akiket sokkal erősebben kellett támogatnunk ebben a tekintetben, és voltak olyanok, akiknek túl sok volt belőle, fogalmazhatunk úgy is, hogy ők a nagyarcúak. Az igazán jó megoldás az, ha a két csoportot össze tudjuk úgy keverni, hogy az a csapat egészét segítse. Ezt nevezzük egészséges önbizalomnak. Amikor a játékosok tudják, mik a gyengeségeik, vagy miből kell visszavenni, a lényeg, hogy állandóan fejlődni akarnak.”