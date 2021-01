Hétfőtől a nyilvánosság számára is megnyílik a lehetőség, hogy beoltassa magát a koronavírus elleni vakcinával. De előtte regisztrálni kell. A komáromi kórházban megkezdődött a koronavírus elleni oltás.

Ma kezdődött a komáromi kórház alkalmazottainak oltása Covid-19 vírus elleni vakcinával. Elsőként a kórház három főorvosát oltották be, a következő két napban közel ötszáz kórházi alkalmazottat oltanak be – tájékoztatta szerkesztőségünket a kórház. Ezt követően oltóközpontként a széles nyilvánosság számára is lehetőséget biztosítanak a vírus elleni vakcinával való beoltásra, hiszen az ország 25 oltóközpontjai között szerepel a komáromi egészségügyi intézmény.

Röviddel 9 óra előtt elsőként Radi Enikőt, a hematológiai és transzfúziós osztály vezetőjét oltották be. Őt követte Eva Hanáčková, a neurológiai osztály főorvosa, végül Gustáv Škodáčeket, a sebészeti osztály vezetőjét oltották be a vakcinával. A komáromi kórház 160 alkalmazottját oltották még be a csütörtöki nap folyamán, a hét végéig előreláthatólag 500 alkalmazottat oltanak be.

Mint megtudtuk, az oltás önkéntes, ingyenes és csaknem teljesen fájdalommentes.

„Bárki beoltathatja magát, aki betöltötte a 18. életévét. A várandós nők és az ún. anafilaktikus sokkban szenvedők számára tilos az oltás”

– jegyezte meg Helena Kuchtová infektológus.

Az AGEL csoporthoz tartozó komáromi kórház hétfőtől várja azokat, akik szeretnék magukat beoltatni a koronavírus ellen. „Három oltási helyszín áll majd a széles nyilvánosság rendelkezésére a kórház P pavilonjában, az igénylőknek azonban előtte regisztrálniuk kell a korona.gov.sk. oldalon. Rendkívül örülünk, hogy a kórházban oltóközpont nyílik, és ezáltal hozzájárulhatunk a járványhelyzet javításához a régióban. Megkérem az állampolgárokat, fontolják meg az oltás lehetőségét” – fogalmazott Miroslav Jaška kórházigazgató, aki hozzátette: természetesen az oltások száma függ az elérhető vakcinák számától, amelyet a szlovák Egészségügyi Minisztérium bocsát a rendelkezésükre.

A komáromi kórház a Nyitra megyében kialakult súlyos járványhelyzeten is igyekszik segíteni.

„A nyitrai kórháznak felajánlottuk, hogy 8 koronavírus-fertőzött beteget át tudunk venni tőlük. Jelenleg 49 koronavírusos fertőzött beteg ellátására alkalmas fekvőhellyel rendelkezünk. Pillanatnyilag 34 koronavírusos beteget ápolunk, közülük hárman szorulnak gépi lélegeztetésre”

– tette hozzá az igazgató.

Az egészségügyi intézmény 45 alkalmazottja van betegszabadságon jelenleg, közülük 25-en koronavírus-fertőzöttek – derült ki a portálunknak elküldött sajtóanyagból.