A Folk-kocsmakvízben induló csapatokat a néprajz, a hagyományok szeretete tartja össze. Idén, az ismert okok miatt, online vehetnek részt benne a csapatok január 21-én. Ennek van jó oldala is, hiszen a messzi távolból is megmérettethetik magukat a bátor résztvevők. Még lehet jelentkezni!

Ezúttal online folytatódik a Hagyományok Háza Folk-kocsmakvíz játékos vetélkedője. A regisztrált csapatok január 21-én mérhetik össze tudásukat.

Az előzményeket és a tudnivalókat Németh Nóra néprajzkutató, közművelődési szakember foglalja össze:

„Az angol eredetű kocsmakvíz már jó ideje nagyon kedvelt szórakozássá vált itthon is: a szórakozni vágyó asztaltársaságok a mulatást a tudásbővítéssel kapcsolják össze. Az elmúlt év júliusának végén indult Folkudvar programunk tematikájának összeállításakor született az ötlet, hogy a Hagyományok Háza előtt egy bensőséges ’fröccsteraszt’ alakítsunk ki.

A helyszínből fakadt a kocsmakvíz gondolata, ami az Intézmény identitásából kiindulva a ’Folk’ szóval bővült, s a játék után ínyenc népzenei koncerttel egészült ki.

A kezdeményezés július végén debütált, amit négy vetélkedőprogram követett. A kedvező fogadtatás, s a hetven fős stabil törzsközönség arra sarkallt minket, hogy évközben is folytassuk a játékot: október elejétől havi rendszerességgel kívántuk megrendezni a kvízt.

Az október-novemberi alkalmat még személyes részvétellel tartottuk, a decemberi megmérettetést viszont már online szerveztük meg. Mint mindennek, e formának is a jó oldalát néztük, így a külhoni ’homo ludenseket’ is bevonhattuk a programba. Ez decemberben sikerült is: angliai, erdélyi és felvidéki csapat is rajthoz állt.

Az új évben is – egyelőre online formában – folytatni kívánjuk a versengést, előzetes terveink szerint január 21-én mérhetik össze tudásukat a csapatok.

Eddig hat asztaltársaság jelentkezett, de az utolsó percig várunk még játékos kedvű csoportokat. A már említett népzenei koncertet ezúttal is megtartjuk.

Úgy érzem, eddig színvonalas csatákban harcoltak a jelentkezők. Voltak olyan kérdések, amikor evidensnek éreztük a választ, de a csapatoknak mégis fejtörést okozott, s voltak nehezebbnek szánt feladványok, amiket könnyen teljesítettek a delikvensek.

Egy kérdéssor emlékezetes: a novemberi kvízben az újbor témaköre vitte a prímet, az egyik feladathoz borkóstolás is társult. Egy szép chardonnay-t töltöttünk a poharakba, aminek fajta-eredet felismerése megizzasztotta a Folk-kocsma ’ivócimboráit’.

Egészségükre, ezzel a virtuális pohár borral kívánok boldog új évet minden korábbi játékosnak és jelentkezőnek!”

Aktuális információ: https://hagyomanyokhaza.hu/hu/oktatas/program/folk-kocsmakviz/20210114-1900