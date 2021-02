Nem minden alakul ideális módon, de az önkormányzatoknak és az államnak együtt kell működniük. A járvány idején az önkormányzatok helyzetét az is megnehezíti, hogy mindeddig nem valósult meg a járási hivatalok reformja. „Meg kell értenünk, hogy az együttműködés több eredménnyel jár, mint az, ha kölcsönösen bíráljuk egymást” – állapította meg a parlamenti kérdések órája keretén belül a kormányfőt helyettesítő Eduard Heger (OĽANO) pénzügyminiszter.

Fenti szavaival Miroslav Kollár (Za ľudí) kérdésére válaszolt, aki azt nehezményezte, vajon mikor fogják végre a közegészségügyi hivatalok ellátni a feladatukat? Azt ugyanis hónapok óta az önkormányzatok végezik el helyettük, melyeknek ezáltal nincs módjuk arra, hogy a saját feladataikra összpontosítsanak.

„Jelenleg abból a helyzetből indulunk ki, amit örököltünk, ezzel kell megbirkóznunk. Erre a járványhelyzetre senki nem készült fel. Szubjektív véleményem szerint az előző kormányok egyáltalán nem úgy építették ki az önkormányzatokat, ahogyan kellett volna, teljes volt a decentralizáció“ – vélte Heger.

Ezzel összefüggésben rámutatott a járási hivatalok működésének hiányosságaira. „Sok munka vár ránk ezen a téren, a számuk, a munkájuk, eredményeik megreformálása terén. El tudom képzelni, hogy az önkormányzatok arra is ráfizetnek, hogy ez a reform még nem valósult meg, s objektív okok miatt nem is valósulhatott meg” – mondta. Hangsúlyozta azonban, hogy a járási hivatalokban sem tétlenkednek, a kríziskezelő osztályok például logisztikai szempontból biztosítják a tesztelést, a szükséges eszközöknek az Állami Tartalékalapból a mintavételi helyekre történő eljuttatásával, s hasonlóan kimerültek, mert mindezek mellett nekik is megvannak a maguk feladatai.

Mint mondta, az önkormányzatok és a járási hivatalok egy csónakban eveznek, egyes polgármesterek ügyesebben oldják meg a helyzetet, s az ő tapasztalataik is segíthetnek a jövőben a többieknek.

Heger a jelenlegi helyzettel összefüggésben köszönetet mondott az önkormányzatoknak, a polgármestereknek és az őket segítő munkacsoportoknak. Elismerte, hogy a polgármestereket olykor kemény szavak is érik a kormány részéről, ami szerinte inkább az emócióknak tudható be, de mint mondta, tudatosítják, hogy az önkormányzatok együttműködők. A maga részéről megérti, hogy frusztráltak, sokszor érzik úgy, hogy magukra hagyták őket, de megjegyezte, ezzel az állam, a kormány maga is így van.

Nos, Heger fenti vérszegény megnyilvánulása a „hoztam is, meg nem is, adtam is, meg nem is” népmesei kategóriába sorolható, mivel az önkormányzatok ennél azért jóval többet érdemelnének, elsősorban a kormány minősíthetetlen kommunikációján kellene javítani irányukban is…

