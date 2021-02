A koronavírus elleni vakcinákról Marek Krajčí egészségügy-miniszter határoz, ahogyan az ő hatásköre dönteni a Szputnyik V vakcina alkalmazásáról is, ehhez nincs szüksége a kormány beleegyezésére, nyilatkozta Veronika Remišová miniszterelnök-helyettes. Hozzátette, a miniszter azonban a kormányra kiterjesztett kollektív felelősségvállalásra törekszik, holott a regisztrálatlan vakcináért Krajčínak kell viselnie a felelősséget.

A miniszternek szerinte joga van kivételt tenni és megkerülni a jóváhagyási eljárást, ehhez nincs szüksége a kormány beleegyezésére. „Ha kivételt ad, az az ő felelőssége, nem háríthatja át a kormányra. Nem várt jóváhagyást más oltóanyagok vásárlásához, megrendeléséhez sem. A kormány jóváhagyása nélkül kötött azokra szerződést, ugyanezt megteheti a Szputnyik V esetében is. Viszont elutasítjuk, hogy Szlovákiában az embereket be nem jegyzett vakcinával oltsák” – közölte mai sajtótájékoztatóján.

A bevizsgálási és regisztrációs folyamat Remišová szerint heteket vesz igénybe, így az az állítás, hogy már jövő héten olthatnának az orosz vakcinával, nem felel meg a valóságnak. Erre csak akkor nyílna véleménye szerint lehetőség, ha elbírálás nélkül alkalmaznák az oltóanyagot.

Krajčí egymaga nem akart dönteni a Szputnyik alkalmazásának ügyében, mert talán maga sem hisz benne, a vakcinával kapcsolatban ugyanis nem állnak rendelkezésre kellő ismeretek, ezért igyekszik másokkal megosztani a felelősséget, véli Andrea Letanovská orvos, parlamenti képviselő.

Az európai ügyekkel foglalkozó parlamenti bizottság vezetője, Tomáš Valášek (Za ľudí) azt kérte számon Igor Matovič kormányfőtől, vajon az orosz partnerrel folytatott megbeszélések során szorgalmazta-e, hogy indítványozzák a Szputnyik vakcina regisztrálását.

Remišová elismételte, miszerint pártja a csütörtöki kormányülésen elsősorban azt ellenezte, hogy az ország lakosságát regisztrálatlan vakcinával oltsák. Felhívta a figyelmet arra is, hogy az oltóanyag alkalmazásához elég lenne az Állami Gyógyszerellenőrzési Intézet (ŠÚKL) állásfoglalása is, mely Remišová szerint rendes eljárás keretében nem is jegyeztetheti be az oltóanyagot. Az intézet nyilatkozata szerint helyes megoldásnak tartják az oltóanyag Európai Gyógyszerügynökség általi regisztrációját. Egyben elutasította, hogy ellenségesen viszonyulna Oroszországhoz, de mint mondta, a Szputnyik gyártója még nem is kérte a vakcina regisztrációját.

Igor Matovič kormányfő az üggyel kapcsolatban kifejezésre juttatta, örömmel venné, ha Marek Krajčí kivételt adna a Szputnyik V oltóanyag szlovákiai felhasználására.

Mint mondta, kétmillió oltóadag június végéig történő szállításában egyeztek meg Oroszországgal, s bírálta a vakcinával szembeni elutasító álláspontokat. Rámutatott, hogy azt már Magyarországon kívül további 29 országban bejegyezték.

Mint mondta, támogatja az egészségügyi tárcát abban, hogy a hatáskörével élve engedélyezze a Szputnyik alkalmazását, továbbá hangsúlyozta, lehetővé akarta tenni az emberek számára, hogy maguk dönthessék el, melyik oltóanyagban bíznak.

(NZS/Felvidék.ma/teraz.sk)