Hétfőn frissítette az Egészségügyi Minisztérium a koronavírusra tesztelt személyekre vonatkozó szabályokat. A legfontosabb változás, hogy február elsejétől mindenkinek jár az ingyenes PCR-teszt, amit az egészségügyi biztosítók térítenek majd. Míg az antigénalapú tesztek korlátlan mennyiségben és ingyen állnak a lakosság rendelkezésére, addig a jóval drágább, de megbízhatóbb PCR-tesztet havi két alkalommal lehet ingyenesen igénybe venni.

A minisztérium honlapján olvasható, február nyolcadikai dátummal ellátott bejegyzés szerint azért van szükség az eddigi szabályok szigorítására, mert a koronavírus-járvány továbbra is megállíthatatlanul terjed. A szabályokat és óvintézkedéseket egy rövid összefoglalóban tették közzé a minisztérium honlapján.

A karanténszabályok szerint, aki COVID-pozitív fertőzött személlyel került kapcsolatba, annak azonnal 14 napos karanténba kell vonulnia, és nem szabad elindulnia tesztelésre – hívják fel nyomatékosan a figyelmet.

Fontos változás, hogy a minisztérium eddigi javaslata szerint a fertőzött személlyel való kapcsolatba kerülést követő ötödik napot javasolták tesztelésre. Most azonban arra kérnek mindenkit, hogy a fertőzöttekkel való érintkezést követően már csak a nyolcadik napon menjenek tesztelni, mivel akkor valószínűbb, hogy releváns eredmény születik majd. Jelentkezni időpontra a kormányoldalon lehet. Kiemelték, hiába lesz az eredmény negatív, a 14 napos karantént akkor is be kell tartani.

Aki külföldről érkezik haza, annak továbbra is a megszokott módon regisztrálnia kell a kormány oldalán. Itt is érvényes, hogy aki kockázatos országokból érkezik, annak automatikusan 14 napot kell karanténban töltenie, majd – ebben az esetben is – legkorábban a 8. napon ajánlott PCR-tesztet végeznie.

Amennyiben a teszt eredménye negatív, a karantén véget ér számára – írják a minisztérium honlapján, ahol további információk olvashatók a külföldről érkezők számára. Többek között kiemelik, aki Ausztriából, vagy Csehországból érkezik vissza az országba, annak nem kell karanténba vonulni, amennyiben 72 óránál nem régebbi negatív antigénalapú teszttel rendelkezik. Ilyen esetben a határátlépésnél sem kell regisztrálni – hívja fel a figyelmet a tárca.

A minisztérium mai állásfoglalásában már egyértelművé teszi, hogy akinek a tesztje pozitív eredményt mutat, nem mehet bevásárolni, ezzel is kockáztatva, hogy másokat megfertőz. Fokozottan felhívják a figyelmet arra, hogy a koronavírus-pozitív személyek vegyék igénybe a házhoz szállítás lehetőségét, vagy kérjék meg ismerőseiket, szomszédaikat, rokonaikat, hogy vásároljanak be helyettük. Kizárólag abban az esetben, ha tényleg nincs senki, aki ezt megtenné helyettük, mehetnek a lakóhelyükhöz legközelebb található élelmiszerboltba vásárolni. Ebben az esetben is csakis FFP2-es maszkot viselve (szelep nélküli) és a járványügyi előírások maximális betartása mellett megengedett, hogy a pozitív személyek bevásárolhassanak.