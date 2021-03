A magyar kultúra értékeinek külhoni megismertetésében és terjesztésében, valamint a magyar nemzet és más nemzetek kulturális kapcsolatainak gazdagításában végzett tevékenységük elismeréseként a Pro Cultura Hungarica-díj kitüntetettjeit is kihirdették március 15-e alkalmából.

Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere nemzeti ünnepünk, március 15. alkalmából miniszteri művészeti kitüntetéseket ítélt oda, melyeket majd egy későbbi időpontban adnak át a koronavírus-járvány miatt.

A Pro Cultura Hungarica-díjban 2021-ben FRANKL PÉTER zongoraművészt és DR. TAKÁCS ANDRÁS néptáncgyűjtő, koreográfust részesítették.

Kihirdették a Balázs Béla-díjban a mozgókép területén kifejtett kiemelkedő alkotótevékenysége elismeréseként; a Balogh Rudolf-díjban a kiemelkedő fotóművészeti, fotóriporteri tevékenysége elismeréseként; a Blattner Géza-díjban a kiemelkedő bábművészeti tevékenysége elismeréseként; az Erkel Ferenc-díjban a kiemelkedő zeneszerzői, zenei szerkesztői, zenei rendezői, hangmérnöki tevékenysége elismeréseként; a Ferenczy Noémi-díjban a kiemelkedő iparművészeti, ipari tervezőművészeti tevékenysége elismeréseként; a Harangozó Gyula-díjban a táncművészet terén kiemelkedő alkotói, előadói tevékenysége elismeréseként részesülőket.

Herczeg Ferenc szellemi és irodalmi örökségét méltóképpen képviselő kiemelkedő fikciós vagy dokumentarista jellegű történeti irodalmi-történetírói, történelmi regény- vagy történelmi drámaírói teljesítménye elismeréseként Herczeg Ferenc-díjban részesítik: HAVASI JÁNOS újságírót, szerkesztőt és ORBÁN JÁNOS DÉNES költőt, írót, az Előretolt Helyőrség Íróakadémia elnökét, a Magyar Művészeti Akadémia köztestületi tagját.

Továbbá odaítélték a Jászai Mari-díjat a kiemelkedő színészi, rendezői tevékenysége elismeréseként; a József Attila-díjat a kiemelkedő színvonalú irodalmi tevékenysége elismeréseként; a Liszt Ferenc-díjat kiemelkedő zenei előadóművészi tevékenysége elismeréseként; a Máté Péter-díjat a könnyűzenei előadó-művészi tevékenysége elismeréseként; a Márai Sándor-díjat a kiemelkedő írói életművének elismeréseként; a Munkácsy Mihály-díjat a kiemelkedő képzőművészeti tevékenysége elismeréseként; a Sára Sándor-díjat a nemzeti identitás erősödését elősegítő kiemelkedő teljesítménye elismeréseként; valamint a Táncsics Mihály-díjat a kiemelkedő újságírói tevékenység elismeréseként.

A kitüntettek névsora az Emberi Erőforrások Minisztériuma oldalán vagy az alábbi linken tekinthető meg:

https://kormany.hu/hirek/marcius-15-i-muveszeti-kituntetesek

A díjazottaknak szívből gratulálunk. Takács András néptáncgyűjtőt, koreográfust, a Felvidék.ma állandó szerzőjét ezúttal is köszöntjük, s további töretlen alkotókedvet és jó egészséget kívánunk neki!

(EMMI/Felvidék.ma)