Az április 19-től, hétfőtől érvényes enyhítésekről a higiénikusok döntöttek, az áruházak, szolgáltatások, kulturális intézmények, templomok nyitásának feltételeit is ők szabták meg. Hétfőtől mindenki rendelkezésére állnak a kinti fürdőhelyek, de a benti uszodák is, továbbá a fitnesztermek, a mozik, de látogathatjuk a színházakat, a kulturális rendezvényeket és kinyitnak az éttermek is. Ezek azonban csak elvitelre adnak ki ételeket, illetve ezentúl is működtetik a házhoz szállítást.

Működnek a gyógyfürdők, fürdőhelyek, amelyek a beutaltaknak az orvosi ajánlás alapján nyújtják szolgáltatásaikat. A fürdőhelyek és uszodák esetében azonban érvényes, hogy egyszerre maximálisan hat ember veheti igénybe a szolgáltatásaikat, és be kell tartani minden előírást és feltételt. Erről Daša Račková, a Közegészségügyi Hivatal szóvivője nyilatkozott. Hozzátette, hogy minden ember számára 15 négyzetméteres területet kell biztosítani.

Továbbra is érvényben marad, hogy az üzletekben 9 óra és 11 óra között a 65 éven felüliek, az egészségkárosodottak és kísérőik vásárolhatnak. A taxiszolgálatok esetében érvényben marad, hogy az autóban egy sorban maximálisan két személy foglalhat helyet. Az áruházakban nem működhetnek a gyermek-játszósarkok és el kell távolítani, illetve elzárni a székeket, padokat.

„Ezzel az a célunk, hogy az emberek feleslegesen ne töltsék az idejüket az áruházakban, azt kifejezetten csak a vásárlásra korlátozzák” – jegyezte meg a szóvivő.

A kabinos felvonók továbbra sem működnek, az egyéb felvonóknál pedig kérik a negatív tesztet. A múzeumokban, galériákban, kiállítótermekben egyéni tárlatvezetéseket tartanak, a helyiségekben egyszerre hat személy tartózkodhat. A sportolók edzésein a hat személyen kívül egy trénerrel számolnak.

A szállodákban, szálláshelyeken a helyfoglalásnál minden 10 évnél idősebb személynek 72 óránál nem régebbi negatív tesztet kell felmutatnia. Étkezésre, italfogyasztásra a szálláshelyek vendéglőiben, éttermeiben nincs lehetőség, a szobákban azonban igen. A szobákban két személyt helyezhetnek el, illetve egy szobában csak családtagok kaphatnak szállást. A mellékhelyiségekben folyékony szappant és papír kéztörlőket kell elhelyezni.

A közlemény szerint kinyithatnak a templomok, imahelyek is, a hívek részt vehetnek a miséken, istentiszteleteken, ezeken nem kell felmutatni semmiféle tesztet illetve igazolást.

