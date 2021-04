Zuzana Čaputová köztársasági elnök telefonon beszélt Frank-Walter Steinmeier német államfővel. Megköszönte, hogy segített Szlovákiának a járvány idején, amikor német kórházakba szállították a súlyos állapotban lévő betegeket, valamint hogy támogatta a vakcinák újraelosztását az uniós országok számára, hogy azok az országok is kapjanak elég oltóanyagot, amelyeknek nem jutott elég vakcina, köztük Szlovákia is. Az államfő minderről a közösségi hálón írt.

Az államfő szerint ezek a szolidaritás fontos gesztusai, és igazi segítséget jelentenek az európai partnerek részéről egy olyan időszakban, „amikor ők maguk is nehéz időszakot élnek át a világjárvány miatt”.

Čaputová az iránt is érdeklődött, milyenek Németország tapasztalatai az internetes gyűlöletkeltés elleni küzdelem terén.

„Steinmeier elnök már régóta foglalkozik ezzel a témával, amely – tekintettel a közösségi média befolyására – egyre fontosabbá válik. Fontos lépésnek tartom ezen a téren az egységes európai szabályozást és annak a tagállamok jogrendjébe való beillesztését is” – írta Čaputová.

„Arról is beszéltünk, mi történik az országainkban. Németországban ősszel parlamenti választás lesz, és úgy vélem, kapcsolataink a választás után is tovább mélyülnek. Én magam is szeretnék hozzájárulni ehhez, és remélem, még ebben az évben lesz lehetőségünk személyesen is találkozni Frank-Walter Steinmeier elnökkel” – zárta a szlovák államfő.

(TASR/Felvidék.ma)