Április 9-én debütált a kétnyelvű, magyar-angol TokajKalauz, mely immár negyedik kiadásával mutatja be a történelmi borvidék csodáit a legizgalmasabb pincéktől, a helyi gasztronómián, rendezvényeken és legszebb kirándulóhelyeken át a legjobb szálláshelyekig. A friss kötetben három újabb borászat kapott csillagos értékelést, és a sok látnivaló mellett immár több mint 150 meghatározó, kortárs pincészetet ismerhetnek meg belőle az olvasók.

Élmények várnak mindenkit Hegyalján!

A 2014 óta frissülő, szabad és független kalauz a borvidék mindenkori pillanatképét igyekszik rögzíteni, benne a régió sokszínű látnivalóival, ügyelve arra, hogy ne csak a borkedvelők kapjanak hasznos útmutatást a környékről indulás előtt.

Például a vizek szerelmeseinek ott a Bodrog és a Tisza, a kirándulni vágyók a 10 legszebb kilátással rendelkező történelmi dűlőn túl a Zemplén várai és természeti csodái közül válogathatnak.

A gasztronómia iránt fogékonyak számos sajtműhely, kávépörkölő, lekvármanufaktúra vagy épp helyi pékség, pálinka-, sőt sörfőzde felé is vehetik az irányt. Akik pedig egy teljes hetet töltenének el Hegyalján, azoknak egy változatos, 7 napos programajánló is segít tartalmasan megtervezni az ott töltött időt!

A Tokajért dolgozó nőknek ajánlva

Hegyalja számos elismert borászatát vezetik nők. Az idén is szerzői gondozásban megjelenő kiadást a Tokajért dolgozó nőknek ajánlja a szerző,

így a felvidéki születésű hegyaljai borász, Bodó Judit mellett Caroline Gilby brit Master of Wine is mélyinterjúban mesél a tokaji borok szerepéről a világ borpiacán.

Emellett rendezvénytippek, évjáratértékelő, toplisták, kóstolási jegyzetek és infografikák mutatják be a sajátos tokaji bortípusokat és számtalan briliáns táji és pincei fotó színesíti a kiadványt, melyek egyébként nagyrészt szintén a szerző, Ripka Gergely munkái.

Hű korlenyomat, nem csak a legjobbakról

„Kell, hogy legyen korlenyomat arról, merre tart ma ez a történelmi borvidék. Az évszázadok folyamán mindig megvoltak Hegyalja egyedi kihívásai és ma is rengeteg folyamat és hatás nehezedik az itt alkotó emberre. Az én célom, hogy elmeséljem a történetüket, és az olvasó képet kapjon róla, kik és hogyan határozták meg ennek a borvidéknek a jelenét és jövőjét. De ha mondjuk 200 év múlva veszi kezébe ezt a könyvet valaki, s innen fogja megtudni, hogy az üknagyapja két hektáron szőlőt művelt a tállyai Palota-dűlőben, akkor ez a kiadvány célba ér” – vallja a szerző.

Külön fejezet mutatja be a tokaji aszú 500 éves történelmét, izgalmas kóstolási élmények, az elmúlt évtizedek jelentős referenciaborait felvonultató borkatalógus és a kiemelkedő birtokok csillagozása is bemutatja az izgalmas kortárs borászközösség színterét az olvasónak.

Az előző kiadás idén a Gourmand International Awards Best in the World 4 döntőse közé került „európai boros könyvek” kategóriában, a szerzőt pedig a Vinum Praemium Alapítvány Borászok Barátja is jelölte idén (mindkettőnek júniusban lesz eredménye). A friss kötet április 9-től szerzői kiadásban és a Scolar Kiadó által érhető el az ismert hazai könyvesboltokban és a borvidék számos szolgáltatójánál. Fedezze fel Ön is a Tokaji borvidéket!

(Ripka Gergely/Felvidék.ma)