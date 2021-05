Az udvardi Carisma TV gyártásában készülő, új ismeretterjesztő sorozat célja, hogy a20-25 perces kisfilmekkel felkeltsék az emberek figyelmét a kevésbé ismert szlovákiai településekre. Olyan helyszíneket mutatnak be, melyek a történelmi Magyarország részeként gazdasági, kulturális, vagy egyéb szempontból jelentőséggel bírtak, de feledésbe merültek. Feledésbe merült az is, hogy ezek a települések mennyire szorosan kötődtek a magyar történelemhez, a magyarsághoz.

A lebilincselő mozgóképes útikalauz egyes állomáshelyeit Korpás Árpád, a komáromi Selye János Egyetem doktorandusz hallgatója, a Pozsonyi Kifli Polgári Társulás vezetőségi tagja mutatja be. A sorozat készítői és szerkesztői Sztruhár Izrael Diána és Sztruhár György szerzőpáros, velük beszélgettünk.

„Az ötlet tulajdonképpen Korpás Árpáddal közösen született meg, aki idegenvezetőként is tevékenykedik. Vele több alkalommal forgattunk útifilmeket a Magyarság Háza megbízásából, és akkor vetődött fel bennünk, hogy jó lenne egy sorozatot készíteni” – kezdte megkeresésünkre Diána, aki a sorozat szerkesztése mellett szereplője is annak. „Az alapkoncepció szerint Árpád és Diána vezeti végig a nézőt a különböző helyszíneken, ők tehát az állandó szereplői a sorozatnak” – jegyezte meg György.

Kérdésünkre elmondták, június végéig hét rész kerül adásba, az év második felében, rövid nyári szünetet követően szeptembertől újabb hét részt terveznek, amelyek az év végéig kerülnek adásba.

„A kisfilmekkel szeretnénk felkelteni az emberek figyelmét, hogy mennyi olyan helyszín van a szülőföldünkön, amiket nem, vagy alig ismerünk. Sok olyan régió és település van Szlovákiában is, amelyeket filmben és videóban még nem dolgoztak fel. Épp ezért nem a legismertebb helyszínekre látogatunk el, inkább a turisták által kevésbé látogatott településekre összpontosítunk”

– fogalmazott Diána.

Sztruhár György hozzátette: a kicsit háttérbe szorított falvak, városok érdekességeire szeretnének rámutatni. A sorozat első évadjában többnyire egy-két kivétellel nyugat-szlovákiai településeket, a Kis-Kárpátok régióját mutatják be.„Mindezt közérthetően, általános történelmi áttekintést nyújtva a nézőknek. Szeretnénk, ha ez a film megszólítaná a tizenéveseket, de az idős generációk is szeressék” – mutatott rá.

Az alkotópáros elmondta: a helyszínek kiválasztásában Korpás Árpádra hagyatkoztak, aki jó érzékkel ajánlotta az érdekes témákat, s az egyes helyszínek szakavatott ismerője. „Árpáddal nagyon jó együtt dolgozni, szereplőként és idegenvezetőként is megkérdőjelezhetetlen a szakmai hozzáértése. Jól összehangolódott a csapat, a forgatási napok pörgősek, kicsit fárasztóak, de mindig jó hangulatban telnek” – tette hozzá Diána.

A regionális Carisma TV gyártásában készülő sorozattal vasárnap esténként találkozhatnak a nézők, de a felvételt több webes felületen is visszanézhetik. „A következő hat hétvégén minden vasárnap az esti órákban jönnek az újabb részek, amelyek követhetőek a MA7 oldalán, a sorozat Facebook-oldalán, valamint a Youtube-csatornán is. Ezen felül vasárnaponként a Régió TV is közvetíti az egyes részeket, amely az egyetlen, országosan elérhető magyar televízió Szlovákiában. Készül a sorozat saját weboldala, amelyen a tervek szerint az összes rész elérhető lesz” – tette hozzá György. A sorozat első, Nagyszombatot bemutató részét az alábbi videóban olvasóink is megtekinthetik.

– magyarázta Diána. Hozzátette, remélik azt is, hogy a történelem vagy magyar szakos tanároknak is felkelti az érdeklődését, és valahogy be tudják majd építeni segédanyagként a tanórákba.

A sorozat egyes részeit 6 fős stáb készíti. A 2-3 napos forgatás során több órányi nyersanyag készül, amelyből végül 20 perces film lesz. „A lépésszámláló 20 ezret mutat, nap végére 7-8 kilométert is megteszünk gyalog, technikával a hátizsákban” – avatott be a kulisszatitkokba György. Elmondta, a második évadban keletebbre is elkalandoznak, hiszen ott is akadnak olyan helyek, amelyek megfilmesítésre várnak. „Bár az első részben Nagyszombattal magasra tettük a lécet, de azt ígérjük, a többi helyszín sem lesz kevésbé látványos, sőt, ugyanilyen érdekes lesz” – jegyezte meg.

(Szalai Erika/Felvidék.ma)