Az egykori polgári Léva miliője köszön vissza azokról a történelmi városi képeslapokról, melyek a közelmúltban kerültek kiadásra. A díszes dobozban 10 -10 darab fekete-fehér, valamint színezett egykori képeslap reprint kiadása a századforduló békebeli időszakába, valamint az első Csehszlovákia idejébe repít vissza bennünket. Az újranyomtatott képeslapok jelentős része Tolnai Csaba gyűjteményéből származik.

„Az első történelmi képeslapot tizennégy éves koromban kaptam. A történelem kedvelőjeként rögtön elvarázsolt a képeslapok világa, az általuk megörökített egykori lévai környezet, a közösségi tér miliője” – mesélte a Felvidék.ma megkeresésére Tolnai Csaba, helytörténész, Léva alpolgármestere.

Mint hozzátette: a századforduló és az 1945 közötti időszak képeslapjain egy olyan lévai élettér jelenik meg, mely mára szinte teljes egészében eltűnt. Ma már nem létező épületek, a város egykori társadalmi rétegeződése, régmúlt közösségi terek köszönnek vissza a fotómontázsokon.

Tolnai Csaba kamaszkorától rendszeres résztvevője a képeslapbörzéknek, a szlovákiai helyszínek mellett Magyarországon és Csehországban is megfordult.

Mindebben hathatósan segítette nagybátyja, a garammikolai Kanyuk József festőművész. A képeslapgyűjtés kapcsán felkereste a város idősebb lakóit is, s a látogatások során nem csupán képeslapokra lelt, hanem meghallgatta a vendéglátók régi történeteit, melyeket le is jegyzett. Mindezt a későbbiekben hasznosítani tudta.

„1945-ig bezárólag immár több mint hétszáz, Lévát ábrázoló képeslapom van. A legöregebb 1898-ból származik. Emellett az 1945 utáni időkből további mintegy kétszáz képeslap van a gyűjteményemben” – folytatta a mesélést. Mindezek mellett régi fotók gyűjtésével is foglalkozik.

A képeken megelevenedik a monarchia kora, az első Csehszlovákia multikulturális Lévája, a korabeli divat, az egykori közkedvelt korzó. Mindez sajnos már a múlt ködébe veszett. Látható többek között a Schoeller-kastély, a Balassa-kapu, az egyemeletes városháza, a Dobó-kastély.

A jelentős gyűjtemény egyes darabjait a különféle kiadványoknak köszönhetően a nagyközönség is láthatja. Tolnai gyűjteményének első példányait az egykori Garam völgye hetilapban publikálták. Azóta számos könyvben és egyéb kiadványban jelentek meg a fotó- és képeslapgyűjtemény egyes darabjai. Az elmúlt másfél évtizedben több helytörténeti könyvet írt és szerkesztett. Mint mondta, jelenleg is egy köteten dolgozik, mely a fotók alapján Léva város változásait mutatja be.

Az elmúlt hetekben két tízdarabos kollekcióban adták közre a régi képeslapokat. Ezzel kapcsolatban Tolnai Csaba elmondta: 2006-ban már megjelent egy ilyen reprint kiadás, a mostani viszont mívesebb és stílusosabb kivitelezésű.

A kollekciók speciális keménylapos borítékban jelentek meg. Az egyik 10 darabos csomag fekete-fehér képeslapokat, a másik tízes csomag kolorizált képeslapokat tartalmaz.

Tolnai Csaba képeslapgyűjteménye mellett Kosztolányi Gábor és Kosztolányi Sándor jelentős kollekciójából, valamint a Barsi Múzeum gyűjteményéből is kerültek be darabok a most kiadott csomagba.

(Pásztor Péter/Felvidék.ma)