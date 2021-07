A megszólítás, a minek nevezzelek kérdése egyetemes dilemmákkal jár. Hogyan szólítsuk az idősebbeket, a különböző korú hölgyeket, a magasabb társadalmi osztályokba, felettes beosztásba tartozókat, ez minden idők emberének ráncokat okozott a homlokán.

Az azonban egyértelmű volt, hogy általánosságban a nőket hölgyeimnek, az urakat pedig uraimnak szólítsák, nem számítva a kommunista időket, amikor az elavult „burzsoá” hölgyeket és urakat felváltották az elvtársak és az elvtársnők. Ám ennek is vége szakadt egyszer, az elvtársak is eltűntek a történelem süllyesztőjében, helyette újra hölgyek és urak lettünk.

Ám most a hölgyeknek és uraknak is leáldozott, legalábbis Németországban a Lufthansa-csoporthoz tartozó járatokon (tegyük hozzá, egyelőre, mert az ilyesmi manapság gyorsabban terjed, mint a delta variáns), ahol eltörlik a „hölgyeim és uraim” megszólítást, hogy gendersemleges köszöntésekkel válthassák fel – jelentette be a cég esélyegyenlőségért felelős vezetője, Timotheus Piechatzek.

Nem sikerült viszont rögtön eldönteniük, hogy milyen kifejezést fognak használni, én az emberek kifejezést javasoltam volna, Alfonzó után szabadon, aki önéletrajzi ihletésű könyvének az Ide figyeljenek emberek címet adta. A szinte védjegyévé vált szlogen állítólag munkaszolgálatának emlékét őrzi, egy emberséges keretlegény szólította így őt és társait, s

hogy mit jelent embernek neveztetni az embertelenségben, azt talán sokaknak nem kell magyaráznom.

Visszatérve az emberek megszólításra, elképzelhető, hogy ezt is kifogásolhatónak, kirekesztőnek vélték volna, viszont az sem lett volna járható út, hogy felsorolják LMBTQ-közösség (leszbikusok, melegek, biszexuálisok, transzneműek, stb.) számtalan képviselőjét, hiszen mondjuk vészhelyzet esetén történő bejelentésnél a felsorolás felénél sem tartanának, már rég lezuhanna a gép. Így aztán alapos megfontolás után a gendersemleges „kedves vendégeink”-ként köszöntik ezután az utasokat.

Meg lehet hát nyugodni, mindenki elégedetten hátradőlhet, bár csodálom, hogy a világ sok baja és a Németországot ért súlyos természeti katasztrófa közepette ez most a legégetőbb gond.

Egyébként nem állnak ezzel egyedül, az Air Canada volt az első légitársaság, ahol hasonló irányelveket vezettek be 2019-ben. Az amerikai Delta Airlines tavaly október óta használ gendersemleges nyelvezetet, ugyancsak gondosan kerülve a nőnemet és a hímnemet. Angol nyelvterületen már régóta az egyén döntésétől függ, hogy milyen nemű személyes névmással óhajtja, hogy hivatkozzanak rá. Nemrégiben nyolc vezető német nyelvű hírügynökség is közölte, hogy „ezentúl nagyobb érzékenységgel viszonyulnak a kirekesztő nyelvhasználathoz”. Az Egyesült Államok külügyminisztériuma a Pride hónap lezárásakor jelentette be, hogy ezentúl az amerikai útlevelekben sokféle nem közül lehet majd választani.

Úgy tűnik tehát, hogy az emberiség legfajsúlyosabb problémája megoldódni látszik, a többivel meg majd csak elleszünk valahogy, ha pedig mégsem, mindenesetre gendersemlegesen rohan az emberiség a vesztébe…

(NZS/Felvidék.ma)