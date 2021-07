Megrongálták a kolozsvári Mátyás-szobrot – adta hírül a kronikaonline.ro. Az esetről Oláh Emese, a város alpolgármestere tudósított először.

Az emlékmű talapzatára egy T betűt firkáltak a Rex felirat elé (valószínűleg a Tyrannosaurus rex nevű dinoszauruszfajra akartak utalni), alá pedig a következő szöveget mázolták: „This is what 2021 work is. Clean it. Do you think, new-Rex is better than me? Never! A végén pedig egy Andra kezdetű aláírás szerepel – írja az erdélyi lap.

„Nemrég értesültem róla, hogy ismét megrongálták a Mátyás-szoborcsoportot! Feljelentést fogunk tenni ismeretlen tettesek ellen, hiszen felháborító, hogy Kolozsvár egyik legikonikusabb műemlékét ismét támadás éri.

Mélységesen elítélem a tettet és következő időszakban azon fogunk dolgozni, hogy kamerákat helyezzenek ki a szobor köré. A szobrot mielőbb megtisztítjuk és visszaállítjuk eredeti formájába”

– közölte Facebook-bejegyzésében Oláh Emese.

(Felvidék.ma/Facebook/Krónika Online)