Az észak-komáromi Egressy Béni Városi Művelődési Központ és a Komáromi Jókai Színház kooprodukciójában valósul meg idén második alkalommal a Bérletek éjszakája címet viselő nagyszabású gálaest a Klapka téren.

A szabadtéri színpad nagyszerű produkcióknak ad majd teret – aki kedvet kap ahhoz, hogy a két, szorosan együttműködő kulturális intézmény előadásaira jegyet, vagy bérletet váltson, vagy előjegyeztethessen, a helyszínen megteheti.

A Komáromi Jókai Színház bérletvásárlásának előnyeiről, a díjszabásról és a művelődési központ programjairól tájékozódhat a helyszínen a nagyérdemű, miközben neves komáromi színészek és zenészek adnak ízelítőt a repertoárból.

„A nagyszínpados bérleteink 45 és 70 € között mozognak árban, s azt kell mondanom, hogy nagyon népszerűek. A teátrum weboldala a www.jokai.sk címen érhető el, és minden információt a bérletvásárlással kapcsolatban részletgazdagon tartalmaz” – mondja Mesinger Nóra szervező titkár.

„Idén is augusztus 28-án kerül megrendezésre a Bérletek éjszakája című gálaműsor a komáromi Klapka téren 20:00-kor. A vendégek magyar dalokat és sanzonokat hallhatnak majd, illetve a Komáromi Jókai Színház kórusa is bemutatkozik a nagyérdemű előtt, ráadásul most debütál a felállás. Színházunk alappillérét képezik a bérletes nézők. Ezzel a zenés esttel szeretnénk megköszönni belénk vetett bizalmukat, és bízunk benne, hogy a következő évadban is velünk tartanak. Az est folyamán ismertetjük új előadásainak is, és lehetőség nyílik a bérletvásárlásra. A gálaműsort a Komáromi Jókai Színház és az Egressy Béni Városi Művelődési központ közösen szervezi” – mondta Matusek Attila színész.

Az Egressy Béni Városi Művelődési Központ is gazdag repertoárral készül, bízva abban, hogy az új típusú koronavírus világjárvány nem lehetetleníti el teljesen a programok megvalósítását.

„Fontosnak tartom azt, hogy semmilyen helyzet ne érjen váratlanul bennünket. Felkészültnek kell lennünk mindenre és gondoskodnunk kell arról, hogy Komárom és a régió közössége ne maradjon magas színvonalú kulturális produkciók nélkül. Kultúra nélkül lehet élni, de az élet nélküle igen sivár, tehát már készülünk az őszi és a téli műsorfolyamra, reméljük a legjobbakat. Novembertől kamaraestekre is lehetőségünk nyílik az új multifunkciós bábterem kialakításának köszönhetően. Nagyon várjuk a közönséget, számítunk a hűségükre!” – mondta Lakatos Róbert, az Egressy Béni Városi Művelődési Központ direktora.

Nyáron nagyszerű előadások és koncertek tették színessé a művelődési ház repertoárját, a Bérletek éjszakáján pedig egy színes őszi menetrendet tárnak a közönség elé. Minden információt a www.mskskomarno.sk weboldal tartalmaz.

Alapvető információk az esttel kapcsolatban:

BÉRLETEK ÉJSZAKÁJA

Szóljon a dal – magyar slágerek a Komáromi Jókai Színház és az Egressy Béni Városi Művelődési Központ művészei előadásában

Időpont: 2021. augusztus 28. (szombat), 20.00

Helyszín: Klapka tér, Komárom (SK)

Fellépő művészek:

Bernáth Tamás, Bertók István, Béhr Márton, Culka Ottó, Fabó Tibor, Gál Tamás, Hanusz Zoltán, Holocsy Katalin, Holocsy Krisztina, Kiss Szilvia, Kuti Sándor, Lakatos Róbert, Matusek Attila, Nagy László, Olasz István, Rák Viktória, Szvrcsek Anita és a Komáromi Jókai Színház Kórusa (énekkarvezető: Pálinkás Andrássy Zsuzsanna).

A rendezvény díjmentes!

(Kiss Réka, EBVMK/Felvidék.ma)