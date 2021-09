A Missziós kereszt az eucharisztikus kongresszuson. Fotó: Ambrus Marcsi. Forrás: NEK

Vannak jelen profi hírforrások, szakképzett újságírók – s mégis szinte mindenki saját maga akar hírt adni a nagy eseményről, tudósítani párhuzamosan a sok-sok tudósítóval. S ebben az áradatban, ha nem is szándékosan, de homályba burkolják a hiteles forrásokat. A szakképzett hiteles médiaszakemberek pedig nem mindig hajlandóak felvenni a versenyt az amatőrökkel. Arról nem is beszélve, hogy én is számtalanszor kapok FB-kínálatot sokkal nagyobb nézettségre – cserébe mindössze 10-20 euróért az FB számlájára. Ha tehetem, ha kérhetem, ne legyünk ennyire naivak és dicsekvőek, mert valljuk be őszintén, régente oda mertük mondani: ne dicsekedj – ma meg szinte feledésbe merül, akinek épp aznap nincs mivel hivalkodnia.

Puss Sándor SJ, Eletunk.net/Felvidék.ma