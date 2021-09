Páko Mária Örömzene műhelyének keretében a Versek zenei köntösben – Gömöri gyöngyszemek című rendezvényén negyedik éve mutatkoztak be a tehetségek. Új diákok jelentkezését is várja.

A rimaszombati Csillagházban megtartott bemutatón prezentálták az Örömzene műhely tevékenységét. Színre lépett a Viharvirág, a Mákvirágok, a Gitármanók, a Gitárossokk. Az est különlegességeként énekelt és gitározott a pedagógusokból összeállt csapat is.

„A járvány előtt kezdtem foglalkozni a lelkes pedagógusokkal, akik Sávolyból, Fülekről, Losoncról járnak a foglalkozásokra. Szerintem egy nagyon jól sikerült fellépésünk volt. Nagy László Könyörgés és Vaskői Károly anyanyelvről írt versét énekeltük” – nyilatkozta a Felvidék.ma-nak Páko Mária.

Mint megtudtuk, régi álma volt, hogy a tanárokat is felkészítse a gitárral való munkára.

Elmondta, hogy jelenleg összesen harmincöt aktív tanítványa van, de épp most hirdette meg az új tanévre a felvételt a Marika Örömzene műhelyébe, ahová már most vannak új jelentkezők.

A tevékenység a rimaszombati Tompa Mihály Alapiskolában és a Tompa Mihály Református Gimnáziumban folyik.

„A járvány alatt is sok tanítványban életben tartottam az érdeklődést. Minden elismerésem azoké a gyerekeké, akik online is ott voltak a képernyő előtt, vették a lapot és tanultak. Úgyhogy nagyon nagy örömöm származik belőlük, azért is, mert most már az egész nyár úgy telt, hogy hétvégénként 2-3 fellépésünk volt” – mondta a gitároktató.

Hozzátette, egészen pici gyerekeket is képessé tud tenni a fellépésre. „Nagyon örülök, hogy a Mákvirágokat annyira beindítottuk, hogy egy nagyon ütőképes csapatom lett velük újra” – szögezte le. Akik követik a munkásságát, jól emlékezhetek a kétszeres aranysávos Tompa Virágai és a négyszeres aranysávos Csillagvirág formációkra, amelyek tagjai azóta további sikereket érnek el más zenekarokban.

A 2018-ban alakult Örömzene műhely jelenlegi tagjai bemutatkoztak az idei rimaszombati városnapokon is, ahol Tompa Mihály, Ágh István és Pósa Lajos megzenésített verseit adták elő.

(Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)