Egy Anonymous álarcos videó hozta nyilvánosságra azt az ügyet, ami a Momentum európai parlamenti képviselője körül burjánzik. A politikus a leghangosabb szószólója annak, hogy az EU állítsa le a forrásokat Magyarország számára, mondván, hogy azokat ellopják. A napvilágra került anyagokból viszont épp az derül ki, hogy ezeket a forrásokat Cseh Katalin cége és ahhoz tartozó átláthatatlan cégháló dézsmálta.

A több mint 5 milliárd forintos (15 millió eurós) ügy tárgyát hologramnyomda-technológiai fejlesztések képezik. A botrány kirobbanása óta kiderült, az igényelt fejlesztés ráadásul egy létező dolog, úgyhogy a gyanús körülmények meglehetősen nagy vihart kavartak Magyarországon. A technológiára a pályázatot maga Cseh Katalin pályázta meg cégvezetőként.

A cseresznye pedig a tortán, hogy a pályázat indoklásában a technológia budapesti olimpián való alkalmazásával érvelt a cégvezetőből politikussá vált hölgy. Ugyebár köztudott, hogy a Momentum azzal robbant be a közéletbe, hogy megfúrta a budapesti olimpia pályázatát, aláírásokat gyűjtve erre.

Az ügy tehát a korrupció gyanúja mellett egy nettó álszentséget is feltételez, aminek szálai, mint a legfrissebb oknyomozó tényfeltárás kiderítette, Szlovákiába vezetnek. Ráadásul még csak nem is szlovákiai (vagy felvidéki) magyarokkal, de felettébb gyanús hátterű szlovákokkal üzleteltek Cseh Katalinék.

Mit ad Isten, az üzletfél, Milan Kopriv a hírhedt maffiózó Norbert Bödörrel is kapcsolatban áll és történetesen korrupció miatt éppen vizsgálati fogságban van, mivel érintett az ország történetének legnagyobb korrupciós botrányában.

Emlékezhetünk továbbá, hogy Cseh Katalin közvetlen kolléganője, Donáth Anna Felvidéken kampányolt egy szlovák pártnak (Progresszív Szlovákia), azzal, hogy a felvidéki magyarok legyenek büszke szlovákok is.

Az Origón olvasható, hogy egymás között adott-vett cégekről, fél Európára kiterjedő céghálóról, valamint egy óriási korrupciós botrányról, és persze a sokszor emlegetett hologramos technológiáról, no meg rengeteg uniós pénzről van szó. A Cseh Katalin-ügy részleteit vizsgálva újabb elképesztő momentumokra bukkant a Demokrata.

A Cseh Katalin-botrány kirobbanása óta tudjuk: a különböző szálakon a momentumos politikus családi cégéhez köthető hálózat vállalkozásaihoz ömlött az uniós pénz. Az is kiderült, hogy a hálózat cégei összehangoltan váltogatták a telephelyeket és fióktelepeket – Vác mellett például a Nógrád megyei Szécsény, Szirák és Ludányhalászi is felbukkan helyszínként –, miközben több milliárd forintnyi uniós pénzt nyertek el. Bár korábban a PestiSrácok írt arról is, hogy a hálózatnak Szerbiában, sőt, Svájcban is vannak tagjai, de a külföldi szálról eddig kevesebb szó esett. Pedig a szlovákiai vonal például sok érdekességet tartogat.

A Demokrata információi szerint felmerülhet a gyanú, hogy a svájci Holotech Switzerland AG által létrehozott és használt technológia alkalmazásával nem csupán Magyarországon, hanem külföldön, több országban is pályázhatott Lakatosék érdekköre további uniós támogatások reményében.

Az egyik ilyen ország Szlovákia lehet, ahol a Finance Partners Slovakia s.r.o az M&M 2003 Kft.-n keresztül juthatott hozzá a géphez. Az M&M 2003 Kft. egykori ügyvezető-tulajdonosa, Vanda Tamás – miután átvette a társaság vezetését – azonnal átköltöztette a céget a Lakatosék nevével fémjelzett Vác, Nádas utca 6. szám alatti székhelyre, ráadásul a cégkapcsolatok alapján kimondható, hogy szoros kapcsolatban áll Piszmán Zoltánnal, akivel éveken át közös érdekeltségekkel rendelkezett.

Milan Kopriv, a cég jelenlegi szlovák ügyvezetője pillanatnyilag vizsgálati fogságban van, mivel egy kinti cégén keresztül érintett lehet Szlovákia történetének legnagyobb korrupciós botrányában.

A Cseh Katalin-botrány szlovákiai száláról és a további érintett országokról A Demokrata cikkében olvashat bővebben.

(Csonka Ákos/Felvidék.ma/Origo.hu/Demokrata.hu)