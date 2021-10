Az utóbbi hetekben rendszeresé váltak az ipolysági református templomban azok az alkalmak, ahol a fiatal zenészek zenei szolgálattal dicsőítik az Urat. Vallási felekezetre és nemzetiségi hovatartozásra való tekintet nélkül szolgálják a közösség hitének mélyítését Isten szeretete és dicsőítése által.

Mint Izsmán Adél, a zenekar egyik oszlopos tagja a Felvidék.ma-nak elmondta: „a zenekar két éve indult azzal a céllal, hogy zenével szolgáljunk magyarul a református az istentiszteleteken. Idővel többen csatlakoztak, szlovák anyanyelvű tagok, más felekezetekből is, és most már magyar és szlovák dicsőítő énekeket is énekelünk.”

A zenekar immár rendszeresen szolgál a vasárnap délelőtti istentiszteleteken. A tagjai között találunk gitárost, dobost, zongoristát, időként basszusgitár is csatlakozik a formációhoz. A zenészek mellett természetesen énekeseik is vannak. Jelenleg hat tagjuk van, ám az egyes alkalmakkor csatlakoznak hozzájuk mások is.

A formáció összetételével kapcsolatban Izsmán Adél leszögezte:

„a tagok több felekezetet, több nemzetiséget képviselnek, akiket Isten szeretete és dicsőítése köt össze.”

Mint már írtuk, a tagok rendszeres zenei szolgálatot biztosítanak a helyi református és evangélikus templombeli istentiszteleteken. Mindamellett az idei év folyamán rendszeressé tették a zenei dicsőítő alkalmaikat a református templomban. Az alkalmaikat hetente, kedden délután hat órai kezdettel szervezik meg.

Az alkalmakon egyaránt elhangzanak magyar és szlovák nyelvű dicsőítő énekek. A dalok szövegeit kivetítik a falra, így a hallgatóság közösen énekelheti azokat a zenekar tagjaival. Természetesen nem maradhat el a hitet erősítő Isten igéje sem. Az énekek között imádságokat mondanak, valamint bibliai igéket olvasnak fel.

Igyekeznek modern, fiatalos énekeket játszani, olyanokat, mely tartalmas üzeneteket hordoznak Istenről. Szívesen jönnek az emberek a zenei dicsőítésre. Mindez bizonyítja, hogy az Ipoly menti városban van igény a hitet erősítő zenei szolgálatra.

„Az Istent dicsőítő zene lelkileg nagyon megnyugtató, megerősíti a jelenlevőket. Erre nagy szükség van a mai világban, hogy meg tudjunk lelkileg pihenni, felüdülhessünk Isten jelenlétében”

– jegyezte meg Izsmán Adél.

Ahogy a formáció is összetett, ugyanúgy az alkalmak hallgatósága is színes. Az alkalmakra több felekezetből érkeznek résztvevők. A reformátusok mellett katolikusok, evangélikusok, baptisták, a Krisztus Szeretete Egyház tagjai, valamint szabad keresztények, s az apostoli egyház hívei is megjelennek a református templomban.

„Nagyszerű, hogy Isten dicsőítése összeköt bennünket, mindnyájan Istenhez tartozunk, Ő az igazán fontos” – fogalmazott végezetül a zenekar tagja.

(Pásztor Péter/Felvidék.ma)