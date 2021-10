Hosszas előkészítés után úgy tűnik, végre megújul az első osztályú besorolású I/76-os útszakasz Zselíz és Lekér között, mintegy 6,5 km-en.

Az út régóta problémásnak számít, az elmúlt években sajnos több halálos kimenetelű baleset is történt rajta, ami miatt 2019-ben Csonka Ákos zselízi városi képviselő hivatalos levéllel fordult az akkori közlekedésügyi miniszterhez, Érsek Árpádhoz. Megoldás viszont nem született.

A minisztérium válaszlevelében tájékoztatta az önkormányzati képviselőt, hogy tudomásuk van az útszakasz veszélyességéről, ám nem áll módjukban most felújítani.

Hogy valamit reagáljanak a hivatalos indítványra, kihelyeztek egy figyelmeztető táblát a két település szélén, hogy veszélyes az útszakasz.

Egy évvel később Csenger Tibor, Nyitra megye alelnöke (és zselízi önkormányzati képviselő egyben) ismét napirendre tűzte az útszakasz problematikáját, amikor Jaroslav Kmeťtyel a Közlekedésügyi Minisztérium államtitkárával tárgyalt.

„Többek közt ennek az útnak a megújítását és biztonságosabbá tételét is sürgettem, akárcsak a Zselíz és Sáró közti szakaszét.

Akkor ígéretet kaptam, hogy betervezi a jövőben a minisztérium, ami úgy tűnik mostanra vált aktuálissá. November elején megkezdődnek a felújítási munkálatok Zselízen a kórháztól és Lekéren a középső buszmegálló között terjedő szakaszon.

Fontos előrelépés ez ismét régiónk fejlődése szempontjából. Köszönet az Állami Közútkezelő Vállalat lévai körzeti kirendeltsége közbejárásának is” – tájékoztatott a fejleményekről a megyei alelnök.

Csenger továbbá hozzátette, hogy a Zselíz – Garammikola – Nagypuszta közti megyei útszakasz is be van tervezve felújításra tavaszra. „Sok kérdést kapok erre vonatkozóan, de korábban is értekeztem már róla, hogy ennek megújítása azért várat magára, mert bonyolultabb műveletet igényel. Ugyanis mindhárom hídszerkezetet (vasúti felüljáró és patak híd) meg kell bontani, mivel megsüllyedtek a terhelés alatt. Erről is folyamatosan tárgyalok, tavaszra ütemeztük be. Tartom az ígéretemet, hogy a ciklus végéig az összes Zselíz körüli megyei út új aszfaltréteget kap, de számos pontján a járásnak és a megyének tapasztalhatóak útfelújítások. Igyekszünk Nyitrán érvényesíteni az itt élők kéréseit, hogy arányosan minél több beruházás és felújítás megvalósulhasson” – tette hozzá Nyitra megye alelnöke.

(Felvidék.ma)