Író-olvasó találkozót rendeztek Bátkában, a Remény Idősebb Generáció Klubjában Tóth Zoltán fiatal költővel, aki bemutatta a Révülés és a Zuhanás címet viselő versesköteteit, s elárulta, hogyan készül a trilógia harmadik kiadványa Felülemelkedés címmel.

Tóth Zoltán elmondta, hogy örömmel jön a bátkai nyugdíjasok közé, ahol legutóbb még néhai édesanyjával volt jelen. Az ő emlékének egyperces néma csenddel adóztak, s mint megtudtuk, a Zuhanás könyvet is az ő emlékének ajánlotta fel, amely 77 verset tartalmaz.

A fiatal nagybalogi költő színdarabra írt verseskötetében szerepel a Nemzeti hitvallás, illetve a Trianon árvái című költeménye.

Verseit többen meg is zenésítették, amelyek egy csokorban CD-n is megjelentek Révülés címmel, ahol versek és dalok felváltva szerepelnek. Az előadók közt találjuk Foglár Gábort, Juhász Marcit, Ézsiás Pétert a Historica zenekarból, Ángyán Tamást, Szűcs Lillát, Szaka Attilát, Szerekován Jánost, illetve a Varkocs és a Helldiver zenekart is.

Meg kell jegyezni, hogy a MAHASZ – a Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége topplistáján Juhász Marci albuma a 7. helyről indul. Neki írta a Bennem élsz című szerzeményt a Helldiver zenekar, amelynek szintén írt verset Tóth Zoltán, ez a 22. helyen szerepel.

Így mint a szerző megjegyezte, a Balogvölgy is képviselve van a MAHASZ topplistán. „Ez külön öröm számomra, és sikernek lehet nevezni” – tette hozzá.

Elmondta, hogy szereplésekben sincs hiány, s maga is elcsodálkozik olykor, hogy hová mindenhová hívják meg, de így tudja képviselni a „nagyvilágban”a gömöri életérzést, a nemzeti értékek képviseletét a példaadással, a hazaszeretetet, a szülőföld iránti hűséget.

A hétvégén Győrben Csáky Pál és Mihályi Molnár László kitüntetésén mond beszédet, majd Szegeden Böjte Csaba atya miséjét követően tart előadást, de a héten szerepel majd a Pesti TV-ben is, ahol a Nemzetpolitikai Bizottság elnökével lesz egy műsorban.

„A Révülés első kötet piros volt, a Zuhanás fehér, a harmadik pedig zöld színű borítóval jelenik meg. Próbáltam beleírni az ember nehézségeit, amikor az ember választhat a fehér-fekete út, azaz a a remény vagy a csüggedés között. Ezután, ha képesek vagyunk továbbmenni, akkor vagyunk igazán emberek a talpunkon, ahogyan mondani szoktuk. Ezzel akarom a trilógiát lezárni, mert ahol volt zuhanás, ott lesz felülemelkedés is” – nyilatkozta Tóth Zoltán a köteteiről.

A köteteket Fazekasné Szabján Erika, a Szeretet Gyermekei Alapítvány Ózdi Szép Szó Irodalmi Köre vezetője szerkesztette, akitől sok biztatást és segítséget kapott Tóth Zoltán.

Pár héttel ezelőtt a Kerecsen Motoros Egyesület szervezésében Rimaszombatban a Városi Művelődési Központban egész estés könyv-, lemez- és filmbemutatót is rendeztek.

A felvidéki Kerecsen Motoros Egyesület elismert helyen szerepel a csapatok körében. Bemutatták, hogy a kemény motoros és a költő, akinek fontos a hazája és a családja, hogyan fér meg egy személyben.

A film premierje Budapesten lesz. Az előpremiert tartották Rimaszombatban, mert szerették volna először a szülőföld közönsége előtt levetíteni. A Kerecsen Motorosok – Felvidék őrszemei című film 2020-ban készült a Magyarság Háza megrendelésére, amikor is 100 magyart kiválasztottak Trianon 100. évfordulója alkalmából. Olyanok kerültek be a filmsorozatba, akikre a jelenkor magyarsága is felfigyel.

Örömmel fogadták el a felkérést, mert mint mondja, a Kerecsen Motoros Egyesület elnökeként is kötelességének tartja, hogy a felvidéki, gömöri vagy közelebbről a balogvölgyi embert jobban megismertesse a világgal.

„Azt gondolom, hogy ez a vidék kulturálisan is nagyon el van nyomva. S szerintem a mi fajtánk, a Palócvidék is többet érdemelne, mert sokkal több van ebben a nemzetrészben. S a hitvallásom is az, hogy ezért a nemzetrészért tegyek” – jegyezte meg Tóth Zoltán.

A bátkai Remény Idősebb Generáció Klubja tematikusan tartja összejöveteleit Pásztor Magdaléna vezetésével. Október 5-én megemlékeztek az aradi vértanúkról is. Boholy Erzsébet Aranyosi Ervin Az aradi vértanúk emlékére című versét mondta el; Bodnár Mária pedig stílusosan Tóth Zoltán Az aradi tizenhárom versét adta elő.

(Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)