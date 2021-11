Eduard Heger (OĽaNO) miniszterelnök felszólította azokat, akik még nem oltatták be magukat, hogy konzultáljanak az orvosukkal, és ha tehetik, oltassák be magukat a COVID-19 ellen.

A szerdai kormányülés után felszólította az embereket, hogy viselkedjenek felelősségteljesen. A felhíváshoz Maria Kolíková igazságügyi miniszter is csatlakozott.

A miniszterelnök rámutatott, hogy súlyos a járványhelyzet, de bízik abban, hogy megbirkózik vele az ország. „Tudnunk kell, és tudjuk is kezelni” – közölte Heger.

Vladimír Lengvarský egészségügyi miniszter (OĽaNO-jelölt) hangsúlyozta, zömmel az oltatlanok kerülnek kórházba. „A statisztikák szerint még mindig 700 ezer, 50 évnél idősebb személy nincs beoltva, ez pedig végzetes következményekkel járhat” – figyelmeztetett.

A miniszterelnök szerint az alacsony átoltottság és a felelőtlen viselkedés is hozzájárul a járványhelyzet romlásához. Arra is rámutatott, hogy az új szabályok arra a tényre reflektálnak, hogy az intézkedések betartásának ellenőrzéséért felelős személyeket gyakran megtámadják, ami érthetetlen és megbocsáthatatlan. „Ezért is szigorítjuk a szabályokat” – hangsúlyozta Heger, rámutatva, hogy gazdasági szempontból is szükség van az újabb intézkedések bevezetésére.

Kolíková hangsúlyozta, hogy a törvénymódosítások és a szigorítások célja az egészségügyi dolgozók védelme, valamint a munkáltatók hatáskörének kiszélesítése a járvány terjedésének megakadályozása céljából.

