Fergeteges hangulatú könyvbemutatóra került sor Révkomáromban.

Dráfi Emese első könyve, amely egy sorozat bevezető része, Lányregény felnőtteknek címmel jelent meg nemrég a szerző magánkiadásában. Az életben vannak meghatározó pillanatok, amelyeket észre kell vennünk ahhoz, hogy fejlődhessünk.

Az igazi Mesterek azt tanítják velünk: legyünk tudatosak! Ezt a legnehezebb megértenünk, ám, ha egyszer rájövünk, mit is jelent ez pontosan, attól kezdve kalanddá válik az életünk. A sajátos stílussal megírt alkotás közvetlen hangon szól mindenkihez, aki a kezébe veszi a könyvet.

A könyv bemutatójára a közelmúltban került sor Révkomáromban, a Csemadok-házban. A teltházas író-olvasó találkozót nagy érdeklődés övezte, amit az is bizonyított, hogy a szerzővel való beszélgetés után a közönség soraiból sokan feltették kérdéseiket.

Dráfi Emese beszélt arról, hogyan született meg benne a regény ötlete, milyen munkafázisokon haladt végig, hogyan zajlott az írás folyamata, milyen személyes élmények ihlették meg és miként ötvözte a valóságot a fikcióval.

A történet egy szerelmi szálon keresztül vezet el bennünket oda, hogy elgondolkodjunk rajta, mindennek, ami velünk történik, oka és célja van. Nem is lehet másként, hiszen az életünk nemcsak az anyagi világ szintjén zajlik. Arra a kérdésre is válaszolt, miért döntött a magánkiadás mellett, és azt is elmesélte, milyen kalandok kísérték a könyv megszületését és kiadását. Majd kérésre egy rövid részletet is felolvasott a könyvéből, amelyet nagy tapssal jutalmaztak a jelenlévők.

A bemutató után a szerző dedikálta a könyvét, és készségesen válaszolt a közönség tagjaiban felmerült új és újabb kérdésekre. Az eseményt övező kellemes és jó hangulat az első perctől az utolsóig kitartott.

(bet/Felvidék.ma)