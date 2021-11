„Az ősz annyi aranyat hord a zsebében, mint az összes többi évszak együttvéve” – Jim Bishop amerikai író gondolatával köszönti a királyhelmeci szépkorúakat Pataky Károly polgármester, majd így folytatja: Az a társadalom, amely nem védelmezi, nem csodálja az időseket és nem aggódik értük, bukásra van ítélve, mert ahogy a természet születik és újjászületik, ahogy a mag növekszik, az élet is így működik. Akiről gondoskodtak, maga is képes lesz gondoskodni másokról, aki tanult, az képes tanítani, akit óvtak, képes lesz védelmezni, és akit szerettek, az tud szeretni. 16. évfolyama 85. számához érkezett a Királyhelmeci Nézetek, amely két nyelven jelent meg 2500 példányban, ingyenesen jut el minden királyhelmeci háztartásba, de elolvasható és letölthető a város oldaláról is.

A 12 oldalas lap első felében a város őszi aktivitásairól és történéseiről olvashatnak. Megtudhatjuk, hogy hulladékgyűjtő udvar épül, illegális szemetelőt fogtak, megjavították a tönkrement támfalat a Fábry utcában, befejeződött a járdajavítás harmadik üteme, s már a télre készülve eltüntették a kátyúkat a város frekventált útjairól.

Ugyan online formában, de átadták a Buzánszky Jenő Sportcsarnokot, amelyet a helyi alapiskolások már birtokukba is vettek.

Októberben látogatást tett a városban a testvérváros, a budapesti Ferencváros küldöttsége, amelyet Baranyi Krisztina polgármester vezetett. Ehhez kapcsolódó hír, hogy a Királyhelmeci Képzőművészeti Műhelyben készült gyermeki alkotásokat és a Tóthpál Gyula Fotópályázat elmúlt öt évadjának díjazott munkáit mutatták be Budapesten, a ferencvárosi Mester Galériában. Az együttműködés és a közös fejlesztés lehetőségeiről egyeztettek a szlovákiai Felső- és a magyarországi Alsó-Bodrogköz települések vezetői Királyhelmecen. Céljuk, hogy a Határtalanul a Bodrogközben program által a jövőben közösen fejlesszék Szlovákia és Magyarország legelmaradottabb, határral elválasztott, de kulturális és gazdaságilag egységet alkotó térségét.

Beszélgetést olvashatnak a lapban Nagy Gitával, a helyi önkormányzat szociális és egészségügyi bizottsága elnökével, aki szól a kormány tervezett kórházreformjáról is, amely teljesen ellehetetlenítené a helyi kórházat (ennek kapcsán a város vendége volt Boris Kollár, a parlament elnöke is, aki támogatásáról biztosította a helyiek erőfeszítéseit), ahogy a COVID-helyzetről, s a bérlakásigénylőkről is.

A királyhelmeci kórház egy sikeres pályázatnak köszönhetően nemrégiben korszerű, digitális mammográfiás röntgenberendezést, valamint egy ultrahangos eszközt vásárolt. Két oldalon számolnak be a 2021/22-es tanév indításáról a helyi oktatási intézmények, s köszönti a lap a város csalogányait, a 20 éves Árvalányhaj éneklőcsoportot is. Nyolcadszor köszöntötték az újszülötteket a városban, az idei év első felében 33 gyerek (18 kisfiú és 15 kislány) született Királyhelmecen.

Az idén már nem maradt el a hagyományos s annyira várt szüreti ünnepség, amelynek keretében átadták a felújított szabadtéri színpadot. A rendezvényről képriportban számol be a Hudák Mátyás Katalin szerkesztésében készült lap idei októberi száma, amelyből azt is megtudhatjuk, hogy Macedóniában szerezte meg a profi kártyát Helmeczi Tibor testépítő, aki kategóriájának abszolút győztese lett a Diamond Cup nemzetközi versenyen.

