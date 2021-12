A megszokott rovatok és rendezvény-beszámolók mellett karácsonyi keresztrejtvénnyel is kedveskedik olvasóinak a Füleki Hírlap idei utolsó száma, amely ingyenesen jut el minden füleki háztartásba, de elolvasható a város internetes oldalán is, ahonnan az érdeklődők le is tölthetik. A lap szerkesztői felhívják az olvasók figyelmét arra is, hogy a lap következő száma 2022 február első napjaiban jelenik meg.

A Füleki Hírlap címlapján számol be arról, hogy az előzetes híresztelésekkel ellentétben folytatódik a helyi polgári rendvédelmi szolgálatok (MOPS) projektje, méghozzá a Felzárkózó Régiók kezdeményezésnek köszönhetően kedvezőbb feltételek mellett, így továbbra is találkozhatnak a polgári rendfenntartókkal a város utcáin.

Beszámol a lap arról is, hogy a Dél-Nógrád Partnersége Helyi Akciócsoport által támogatott városi projekteknek köszönhetően két alapiskola teljesen új szaktantermet, a harmadik pedig modern számítástechnikai felszerelést kap. A Losonci, Nagykürtösi, Rimaszombati és Nagyrőcei járás polgármesterei a régió megyei képviselőivel karöltve tiltakozásukat fejezték ki az igazságügytárca bírósági reformja keretében megvalósítandó, egyes bíróságok összevonására vonatkozó tervét szemléltető térkép utolsó, harmadik változata ellen.

A 2021/22-es futballidény őszi részének befejezését követően megkezdődtek a felújítási munkálatok az FTC stadionjában. Az öntözőrendszer tavaszi kiépítése után az FTC vezetősége ezúttal a gyepszőnyeg teljes megújítása mellett döntött. „Füleken mindig jó minőségű gyepünk volt, viszont több mint 12 éve nem került sor a revitalizációjára. A szezon során a gyepszőnyeget eléggé átnőtte a lóhere, előfordult, hogy a terep egyenetlen volt” – tájékoztatja az olvasókat Visnyai Attila alpolgármester, az FTC elnöke.

Koronczi Dávid és Varga István a helyi szakközépiskola III. A osztályos diákjai arról számolnak be, hogy másik öt diáktársukkal közösen az Erasmus+ program keretében a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKV Zrt.) állami vállalatnál töltötték szakmai gyakorlatukat, amely Budapest tömegközlekedését működteti.

Illés Kósik Andrea beszámolójában a Vass Lajos Népzenei Verseny Budapesten megrendezett Kárpát-medencei döntőjéről olvashatnak, amelyről nem hiányozhatott a Foncsik Énekegyüttes sem, amelyik ha már ott volt, elhozta a Vass Lajos Nagydíjat.

A Művészsarok rovat ezúttal Kovács Péter Garp alkotóművészt mutatja be, beszámol éves tevékenységéről a Baucsek Viktória által igazgatott Művészeti Alapiskola és a Szvorák Zsuzsa által vezetett Csemadok helyi alapszervezete is. Vozárová Bianka tollából olvashatnak a Vármúzeum idei kutatási tevékenységéről, nagy örömmel újságolják, hogy a füleki származású futballkapus, a prágai Bohemians hálóőre Párizsban a FIFPro szervezet Merit Award díját kapta, amelyet jótékonysági munkájáért ítéltek oda. A novemberi sporteredmények közlése mellett Bapčány Róbert jóvoltából karácsonyi keresztrejtvénnyel is kedveskedik a Füleki Hírlap hűséges olvasóinak.

