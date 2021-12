Tisztelt Olvasóink, a Felvidéki Magyarok 2021/4. számának elején visszatekintünk arra, hogy 20 évvel ezelőtt milyen körülmények között kezdte el működését kiadónk, a Szövetség a Közös Célokért (SZAKC) társulás, amely – többek között – 15 éve elindította az első felvidéki magyar hírportált, a Felvidék.ma-t, illetve 10 éve jelent meg első elektronikus lapszámunk, a Felvidéki Magyarok. Húsz évvel ezelőtt a SZAKC tevékenysége még a magyarországi státustörvényből eredő feladatok teljesítésére összpontosult. 2021. november 19-én Komáromban egy jubileumi rendezvényen emlékeztünk a 20 évvel ezelőtt történtekre, és tekintettük át az előttünk álló kihívásokat. Kiosztásra kerültek az első Pogány Erzsébet-díjak is, melyekkel korábbi igazgatónk, Pogány Erzsébet életútja előtt is fejet hajtunk. A jubileum alkalmából ezúttal egy melléklettel is jelentkezünk, annak a kiállításnak az elektronikus változatával, amelyet a komáromi Tiszti Pavilonban mutattunk be.

Fontos év előtt állunk, 2022-ben Magyarországon országgyűlési választást tartanak, Szlovákiában megméretteti magát az újonnan alakult egységes magyar párt, a Szövetség, amely MKP Platformjának vezetője, Berényi József vázolja fel az előttük álló feladatokat. Ismertetjük Orbán Viktor miniszterelnöknek a határon túli magyarokhoz írt levelét, visszatekintünk a 2004. december 5-én, az ún. „kettős állampolgárságért” tartott népszavazásra.

A szlovákiai járványhelyzet kezelésének abszurd helyzetére Őry Péter csallóköz­csü­tör­­töki polgármester mutat rá. Abszurditással persze nem csak Szlovákia, hanem Ukrajna és Brüsszel is „jeleskedett”, az előbbi három évre kitiltotta az országból ott sosem járt Forró Krisztiánt, az újonnan alakult Szövetség elnökét, az utóbbi pedig az őshonos kisebbségek jogvédelmére nem hajlandó figyelni, a meleglobbira viszont annál inkább.

A történelem lapjairól felidézzük Trianont, illetve az 1848/49-es szabadságharc budaméri ütközetét, amikor a tót atyafiak is Magyarhonért harcoltak.

Szerencsére örömteli hírekről is szólhatunk, hiszen ismét felvidéki díjazott került a Magyar Örökség-díj Aranykönyvébe, Kövesdi Károly életútját Duray Miklós méltatja.

Elektronikus folyóiratunk a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jelent meg. Olvasóinknak kellemes időtöltést, és boldog új évet kívánunk!

A szerkesztők

A lap itt tekinthető meg, illetve tölthető le.

A Szövetség a Közös Célokért 20 éve kiállítás elektronikus változata itt érhető el.

A folyóirat további számai itt tekinthetők meg.

(ON/Felvidék.ma)