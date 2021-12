Kapcsold le a villanyt! Zárd el a csapot! Csavard le a fűtést! Apróságnak tűnhetnek, de a tudatos fogyasztás hozzájárul ahhoz, hogy egészségesebb Földön éljünk. Az általánosságokon túl, széleskörű válaszokat és megoldásokat mutat be a Planet Budapest 2021 Fenntarthatósági Expó és Világtalálkozó, a visegrádi országok fenntartható fejlődéssel foglalkozó eseménye.

A rendezvényen környezetvédő szervezetek és ismert emberek mutatják meg, hogy a jövőnk záloga a környezettudatos életmód.

„Nem törődhetünk bele a Föld pusztulásába. Meg akarjuk mutatni a társadalomnak és a gazdasági világ szereplőinek, hogy a döntéseik hogyan tudják befolyásolni a jövőt. Közel 200 kiállító nyújt segítséget ennek megértésében, Magyarországról, Lengyelországból, Szlovákiából és Csehországból. Innovációik valóban jobb irányba fordíthatják a jövőnket” – fogalmazott Krakkó Ákos, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kommunikációs vezetője a hirado.hu-nak az esemény helyszínén, a budapesti Hungexpón. Az alapítvány szervező munkájával és részvételével a régió legnagyobb fenntarthatósági eseménye valósulhatott meg.

A rendezvény egyik fontos célja, hogy a fiatalokat figyelmeztesse a kedvezőtlen környezeti, társadalmi és gazdasági folyamatokra, illetve bemutassa, hogy ezek a negatív, az emberiség jövőjét beárnyékoló változások még visszafordíthatók.

Az üzenet eljuttatásában a közmédia ifjúsági csatornája, az M2 Petőfi TV is segített, az expóról Koltay Anna műsorvezető tudósított. „Hajlamosak vagyunk ezt a témát kicsit eltolni magunktól, és rábízni a döntéshozókra, hogy ez egy gazdasági, politikai probléma.

Természetesen szükség van ezekre a nagy döntésekre is, de az egyén is sokat tehet. Én is azon vagyok, hogy minél többet tegyek a környezetemért, és azért, hogy egy jobb világban élhessünk és a következő generációk is” – tette hozzá Koltay Anna, aki apró döntésekkel járul hozzá a bolygó egészségéhez: nem pazarolja a vizet és tudatosan vásárol, hogy minél kevesebb hulladékot termeljen. A túlfogyasztás ellensúlyozására a közelmúltban fogadalmat is tett: bár képernyősként fontos neki az öltözködés, az elkövetkezendő egy évben nem vásárol új ruhát magának.

