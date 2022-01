Lajtha László zeneszerző születésének 130. évfordulója alkalmából rendezett emlékhangversenyt a Magyar Rádió Énekkara, a koncert előtt vehette át az idei Lajtha László-díjat Pad Zoltán, a kórus vezető karnagya. A Magyar Rádió Énekkara két emlékkoncertet állított össze a jubileumi évben Lajtha László vokális műveiből, az elsőn az egyházi kompozíciókat hallhatta a közönség, a január 30-i folytatásban pedig a világi darabok szólalnak meg a BMC-ben. A Bartók Rádió e második koncertet is élőben közvetíti.

A 20. századi magyar zene egyik legjelentősebb alakjára emlékeztek január 18-án a Jézus Szíve jezsuita templomban. Lajtha László egyházi művei Pad Zoltán vezényletével csendülhettek fel a Magyar Rádió Énekkara és Horváth Márton Levente orgonaművész előadásában. A koncertet megelőzően adták át a Lajtha-díjat a karnagynak.

„Nagy örömömre szolgál, hogy olyan kitűnő karnagynak adhatom át az alapítvány díját, Lajtha László születésének 130. évfordulóján, mint Pad Zoltán” – mondta Gyurkó Csilla, Lajtha László hagyatékának örököse.

„Lajtha László mindössze 130 évvel ezelőtt látta meg a napvilágot, de munkásságával évszázadokra írta be magát a zenetörténet nagyjai közé. Életműve csak úgy maradhat élő számunkra, ha a jeles kutatók és zenetörténészek elemzései, kutatómunkája mellett a muzsikusok műsorra tűzik és átadják Lajtha műveit a nagyközönségnek. Pad Zoltán, a Magyar Rádió Énekkarának vezető karnagya értően és elhivatottan teszi ezt, amiért mindannyian hálásak vagyunk ” – tette hozzá Gyurkó Csilla.

Pad Zoltán kicsit korainak érzi az elismerést – mint mondta – szakmai téren bőven van még feladata.

Hozzátette, Lajtha életművében akkor mélyedt el igazán, amikor tanítani kezdett: külföldi hallgatókkal foglalkozott a Zeneakadémia Kodály Intézetében, Kecskeméten, akikkel szerette volna megismertetni a kiemelkedő pályafutású magyar zeneszerzőket.

„Elindultam azon a bartóki idézeten, hogy Kodályon és Lajthán kívül nincs más értékes zeneszerzőnk. Kodályt ismertük – Lajthát kevésbé, úgyhogy elkezdtem magam beleásni az életműbe, és valódi kincsekre leltem. Azóta várok az alkalomra, hogy ezt az életművet a maga teljességében sikerüljön bemutatni. A legnagyobb örömömre Devich Márton személyében olyan igazgatóval dolgozhatok együtt a Magyar Rádió Énekkaránál, aki erre a felvetésre fogékony volt és befogadta ezt a műsort a kórus éves programjába. Sikerült azt a régóta dédelgetett tervemet megvalósítani, hogy egy Lajtha „vokális összkiadást” adjunk elő, úgy, hogy a világi és az egyházi művek egyaránt felcsendüljenek” – fejtette ki a díjazott.

Lajtha László életművéből viszonylag kevés hanganyag maradt ránk. „Azt kell mondanom, hogy szinte több könyv, tanulmány íródott a szerző életútjáról és a jelentőségéről, mint ahány lemez a diszkográfiában található” – emelte ki Pad Zoltán. Izgalmas kihívásként éli meg ezt a kutatást, érdeklődéssel járja be az elveszett művek újrafelfedezéséhez vezető utat. Elmondása szerint Lajtha művei nagyon finom technikával, sok évszázados merítéssel megírt darabok, melyekből nemcsak a Lajthát inspiráló neves szerzők érzékelhetők, hanem a saját egyénisége és egyedisége is tükröződik.

Nemcsak a zene-, hanem az írásos művei is hiányosak. „Az élet viharai szétsodorták az irományait” – fogalmazott Gyurkó Csilla, aki azt is hozzátette, hogy a szövegek felkutatása mellett egy dokumentumfilm előkészítése is folyamatban van. Számos kutató, zenész és családtag szólalna meg a kiváló zeneszerzőről, akit végtelen maximalizmus jellemzett. „Nem volt hajlandó olyan munkát kiadni a kezéből, ami nem volt százötven százalékos, és ezt másoktól is elvárta. A művészi szabadságáról soha nem mondott le, nem engedte, hogy korlátozzák ezen a téren.”

Lajtha László 1935-től 1938-ig a Magyar Rádió szabad egyetemének zenei műsorait irányította, majd 45-től másfél éven át a rádió zeneigazgatója volt, neve így összeforr a magyar rádiózással és a Rádiózenekarral egyaránt. A Lajtha László Alapítvány és a Magyar Rádió 1995-ben hozta létre a Lajtha-díjat a zeneszerző, zenetudós és népzenekutató emlékére azzal a céllal, hogy a kiváló zeneszerző és népzenekutató szellemi örökségét ápolja, zeneműveinek előadását támogassa, valamint elősegítse, hogy a Lajtha-életmű elfoglalhassa méltó helyét a magyar kultúra egészében. A Lajtha László Alapítvány díját minden évben egy olyan muzsikus, zenetörténész, pedagógus, kiadó kapja, aki sokat tett Lajtha László életművének megismertetéséért.

Lajtha László emlékest 2. – Január 30-án 19:30-tól élőben a Bartók Rádió műsorán.

(MTVA/Felvidék.ma)