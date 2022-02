Február 3-án, csütörtökön a kassai FiguratiF Galériában megnyílt Mayer Éva Munkácsy-díjas grafikus és festőművész kiállítása, mely különleges nyomatokat tárt a nagyközönség elé. Az általa alkalmazott eljárással üveglapra viszi az alapmintát, melyet beszkennel és digitálisan visszájára fordítja a színeket. Így a látvány röntgenfelvételre emlékeztet. Az álomszerű derengésbe vont tárgyak saját életre kelnek, amint spirituális kék fény vonja be őket.

Kovács Ágnes igazgató megnyitó beszédében elmondta, Mayer tabunak számító témákat is érint. Érdekli a vallási létesítmények sorsa, a templomok, szentélyek pusztulása. Az, hogy küldetésük megváltozik, elveszítik szakrális jelentőségüket. A szentélyek pusztulása a kultúrák vesztesége. A templom ugyanis nem csupán az egyház szolgálatában álló intézmény, nemcsak műalkotás, hanem a kor művészeti vívmánya is.

A szakrális és deszakraizált terek újrahasznosítása a kortárs képzőművészet, sőt a vallás, a közép-európai identitás kihívása.

Ez nem gyakori magatartás a nők körében – véli Kovács, de Mayer nem fél a rázós témáktól.

Munkásságát a szakralitás már korábban is természetes, magától értetődő módon hatotta át.

„A Terra Incognita című grafikainstalláció az egyéni sorson keresztül mutatja be a meddőség problémáját és a babavárás nehézségeit, amely társadalmi jelentőséggel bír és a meddőség társadalmi tabujával szembesít. Betekintést enged a gyászfolyamat és traumafeldolgozás mély rétegeibe. Abba a szentélybe, ahová rendszerint csak az lát be, aki maga is átment a hiány és veszteség személyes szenvedélytörténetén. A kiállítás címéül is ezért választottuk azt, hogy Szentély kint és bent. Egyrészt jelenti templomainkat, szakrális helyeinket, másrészt jelenti bensőnket, ahová befelé fordulhatunk és elcsendesedhetünk csakúgy, mint a templomokban” – fejezte be tárlatnyitó beszédét.

Lépjenek be tehát ebbe a szentélybe! Erre március elsejéig lesz lehetőségük.

(Balassa Zoltán/Felvidék.ma)