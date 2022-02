Mi, akik ma itt összejöttünk, különböző emberek vagyunk, de egy dolog közös bennünk: magyarok vagyunk, akiknek közös szenvedélye Magyarország – mondta Orbán Viktor miniszterelnök évértékelőjében, szombaton Budapesten.

A kormányfő, a Fidesz elnöke kiemelte: amit a baloldal tesz, lehet, hogy egy új politikai stratégia. „Vérig sérteni az embereket, gúnyolódni a fogyatékkal élőkön, belegyalogolni a vidékiekbe, fenyegetni a nyugdíjasokat és lenézni a nőket. Emberemlékezet óta nem beszéltek így a magyarokkal. Az ember nem hisz a fülének” – jelentette ki.

Úgy vélte, ha ez stratégia, akkor világszabadalom. „De Gaulle-nak lehet igaza, beszélni mindenki tud, a vezető viszont azt is tudja, mikor hallgasson” – fogalmazott. Hozzátette: ez “kínos, nem kicsit, nagyon.” Orbán Viktor azt mondta: a baloldal, bár olyan, amilyen, “benne van a nemzetben, mint a balsors a Himnuszban”.

Gyurcsány Ferencet és Bajnai Gordont nem zavarja, ami a baloldalon történik, elvégre ők hozták az ország nyakára ezt az egész showműsort” – jelezte.

A Fidesz elnöke kifejtette: a baloldal miatt Horn Gyula forog a sírjában, Medgyessy nem győz félrenézni, az SZDSZ-esek zavartan bámulják a cipőjük orrát. Úgy látja, csak Gyurcsányt és Bajnait nem zavarja, elvégre “ők hozták az ország nyakára ezt az egész showműsort”, hogy ne látszódjék: valójában ők készülnek visszatérésre.

Magyarországra nemcsak a vírus, de a baloldal is rátámadt, azt remélve, hogy megbuktathatják a kormányt – mondta Orbán Viktor.

Amikor zárni kellett, nyitást követeltek, amikor nyitni kellett, akkor zárást. Diktatúrát harsogtak, külföldi lejárató akciókat szerveztek, kamuvideókat, ál- és rémhíreket terjesztettek – fogalmazott. Orbán Viktor ezt súlyos felelőtlenségnek nevezte, hozzátéve: halálos világjárvány idején a családok millióinak félelmét kormánybuktatásra kihasználni minden ítélőszék előtt védhetetlen cselekedet.

„Mind a kettőnek el is jön majd az ideje, az egyik április 3-án, a másik pedig a Jóisten rendelése szerint” – jegyezte meg. Kijelentette: a kormány a koronavírus-járvány alatt is egységes és higgadt maradt, az ország cselekvőképessége egy pillanatig sem forgott veszélyben, vagyis a 2011-ben bevezetett új alkotmányos államvezetési rend jól vizsgázott.

A járvány alatt a családoknál sem kellett behúzni a kéziféket, ezt tartja a magyar gazdaság válság alatti legnagyobb teljesítményének a miniszterelnök.

Mint hangsúlyozta: megkezdődött a 25 év alattiak adómentessége, a családok kézhez vehetik az adóvisszatérítésüket és a 13. havi nyugdíjak is megérkeztek a napokban. Az utóbbi nemcsak gazdasági fegyvertény, de valódi jóvátétel is – értékelt. „Azt adjuk vissza, amit a Gyurcsány-Bajnai kormány elvett” – fűzte hozzá.

Elmondta azt is, hogy a minimálbér 2022-ben 20 százalékkal nő, a munkát terhelő adók pedig 4 százalékkal csökkennek. „Tető alá hoztuk a nagy nemzeti megállapodást, amely magába foglalta a szakszervezeteket, a munkaadókat, a kormányt és a megállapodást szentesítő parlamentet is. Kivéve persze a baloldalt, amely semmit sem szavazott meg” – emlékeztetett a miniszterelnök.

További három hónappal meghosszabbodik a benzinárstop – jelentette be.

A vírusjárvány ellenére még soha nem dolgoztak ennyien Magyarországon a rendszerváltás óta, több mint egymillióval dolgoznak többen, mint a Gyurcsány-kormány idején – szögezte le.

Felidézte, hogy 2010 óta új magyar gazdaságot épített a kormány, úgy döntöttek, hogy segély helyett munkát adnak az embereknek. Arra is felhívta a figyelmet: tavaly sikerült egy újabb brutális rekordot dönteni, Magyarország exportteljesítménye 119 milliárd euróra nőtt. Emellett 2010-ben arról is döntött a kormány, hogy a kulcságazatokat magyarosítja, ezért a külföldi tulajdont 50 százalék alá szorítja a bankrendszerben, a médiában és az energiaszektorban is. Hozzátette: a bankoknál 60, a médiában 66, az energiaszektorban pedig 71 százalékról indultak, de mára mindenhol többségbe került a magyar tulajdon.

A baloldal semmit sem szavazott meg azokból a törvényekből, amelyek a koronavírus-járvány alatti válságkezelést segítették – emlékeztetett. Elmondta: a baloldal nem szavazta meg a koronavírus elleni védekezés alapjául szolgáló törvényt, a hitelmoratóriumot, a minimálbéremelést, a családi adóvisszatérítést, a 25 év alattiak adómentességét és az adócsökkentéseket sem.

Azt is felidézte, hogy a Gyurcsány-Bajnai-kormány a válság idején a jelenlegi kormánnyal éppen ellentétes utat járt be, „ők hátrafelé mentek.” Elvették a 13. havi nyugdíjat, egyhavi fizetést, egy év gyest, megszüntették az otthonteremtési programot és a családok adókedvezményét, fizetőssé tették az egészségügyet. Kétszeresére emelték az áram, háromszorosára a gáz árát.

Az áprilisi országgyűlési választás arról szól, hogy Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon akar visszatérni – jelentette ki.

A kormányfő hozzátette: pénteken Gyurcsány Ferenc be is jelentette, hogy készen állnak a visszatérésre. „És ha Gyurcsány Ferenc visszatér, vissza is visz bennünket oda, ahol már jártunk és ahová egy porcikánk se kívánkozik” – fogalmazott Orbán Viktor.

El kell kerülni a háborút Oroszország és Ukrajna konfliktusában – jegyezte meg. Orbán Viktor szerint a háborút nemcsak a humánum, hanem a magyar érdek miatt is el kell kerülni, mivel háború esetén százezerszám, akár milliós nagyságrendben érkeznének menekültek Magyarországra Ukrajnából és ez alapjaiban rajzolná át Magyarország politikai és gazdasági helyzetét.

Elmondta, hogy Magyarország a békéért dolgozik, de a kijelölt állami szervek megkezdték a felkészülést. „Háborús végkifejlet esetén is rendelkezünk megfelelő forgatókönyvvel és akciótervvel” – közölte.

(MTI/Felvidék.ma)