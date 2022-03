Főleg az Ipoly mente népi paraszti viseletére összpontosít a százdi Gazdag Katalin Lányok, asszonyok ünneplőben című kötete. A könyv lényegében a nyugalmazott tanító néni népviseletes babáinak a képes összegzése. Az értékes kiadványt első alkalommal az Ipolysági Városi Könyvtárban mutatták be.

Mint a szerző ismertetőjében elhangzott: 2014 tavaszától kezdte el gyűjteni a különböző nemzetek és tájegységek népviseletes babáit. Először a nemzetközi népviseletre irányult a figyelme. Egy esztendő múltán viszont már célirányosan a felvidéki magyar falvak népviselete felé fordult. A most bemutatott kötet ezt a folyamatosan növekvő kollekciót mutatja be.

A gyűjtemény érdekessége, hogy Gazdag Katalin korhűen, hiteles fotográfiák alapján varratja meg az egyes települések népviseletét. Az első babák a szülőfalu és a környező települések öltözékét viselik. Az évek során sorra jöttek a főleg Ipoly menti falvak női ünneplő viseletei.

„A család kirakata a lányok és az asszonyok szép ünneplő ruhái voltak” – fogalmazott a könyvbemutatón Gazdag Katalin. Ezért is esett a választás a női viselet bemutatására.

Az előzményekkel kapcsolatban kifejtette, amint elkészül egy baba, máris megírja a történetét. Lejegyzeteli az adott népviselet jellemzőit, hozzáfűzi a baba történetét is. Így lényegében a most bemutatott kötet gerince már régen elkészült.

A kiadvány gazdag képanyaggal mutatja be a felvidéki népviseletes babákat. Összesen 52 baba található a kötetben. Az Ipoly menti palóc népviselet mellett koloni, martosi, vilkei népviselet is bekerült a kiadványba. A magyar községeken kívül az Ipoly mente néprajzi szempontból jellegzetes szlovák falvainak népviselete (három baba) is része a gyűjteménynek s ezáltal a kötetnek is. A barsi régió csillejkár viselete mellett az Ipolynyék melletti Magasmajtény jellegzetes ruhaviseletéről is olvashatunk.

Az egyes községek viseletét szakszerűen írja le a szerző. Előszóként az adott települést mutatja be. Majd górcső alá veszi a népviseletet. Üde foltja a leírtaknak, hogy minden babának külön neve van. A babák bemutatása mellett közli az adott ruha elkészítőjének a nevét is.

A könyvbemutatón a szerző bőven vázolta fel a csupasz babák, a babatestek beszerzését. Mint mondta, többet ajándékba kapott. Régi, több generáció által használt babák keltek új életre általa és a varrónők által. Másokat maga szerzett be, rendelt meg.

Gazdag Katalin külön szólt a tehetséges és ügyes varrónőkről, akik a begyűjtött fotók és az eredeti kelmék nyomán elkészítik a baba testére szabott ruhákat. Az egyik varrónő, Pásztor Anna nyugalmazott tanítónő, a szerző egykori kolléganője jelen volt az eseményen. A varrással és az alkotás folyamatával kapcsolatban felelevenítettek pár kedves történetet.

Pásztor Anna 26 baba ruháját varrta meg, Pálfi Erzsébet, a másik jeles segítő számos baba népviseletét készítette el.

A szerzőnek nem ez az első kötete. Felvidéki kincsesláda címmel indította el a sorozatát, melynek első kötetében az Ipoly mente falvédőit vette csokorba. A Lányok, asszonyok ünneplőben című kötet a sorozat második köteteként magánkiadásban jelent meg.

Gazdag Katalin népviseletes babagyűjteményét, valamint a falvédőket az elmúlt esztendőkben számos helyen mutatták be. A népviseletes babák legközelebb Balassagyarmaton, majd augusztus 5. és 7. között az Ipolyszécsénykén megrendezendő VII. Palóc Világtalálkozó idején láthatja a közönség.

(Pásztor Péter/Felvidék.ma)